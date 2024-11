¿Qué son los chalecos de ‘bibliotecaria’? La nueva tendencia que desborda confianza y elegancia

Este año, el estilo old money se convirtió en uno de los favoritos desde que en 2023, Sofia Richie se convirtió en el ícono de estos outfits que más tarde, fueron replicados por estrellas como Kylie Jenner, expandiendo así la popularidad de estos conjuntos.

Pero la influencia de este estilo no llegó sola, al contrario, se hizo más fuerte luego de que el lujo silencioso acaparara la atención incluso de grandes íconos de la moda como Carolina Herrera, que propone el uso de prendas minimalistas y sofisticadas en tonos neutros y lisos, omitiendo estampados y logomanía, demostrando que se puede presumir de un ‘poder adquisitivo’ sin piezas que griten las marcas.

El conjunto de ambos términos, terminó por convertir este año en uno de los más elegantes en cuanto a moda, a través de tendencias en las que los chalecos tailoring, pantalones de pinzas o sastre, sacos o blazers y el uso de camisas, que poco a poco se fueron adaptando y combinando con otros estilos dejando ver la relevancia que tuvieron este 2024.

Chalecos de bibiotecaria en tendencia. Pinterest (Pinterest)

Los chalecos de ‘bibliotecaria’ serán tendencia

Como ya sabemos, la moda está en una constante transformación, por ello, los chalecos han dado un nuevo giro, dejando como resultado un estilo que era inevitable que no se hablara, y es que, a principios de este 2024, ya se hablaba de la tendencia ‘grandpa’ o moda de abuelo como una de las más populares, que, al poco tiempo, empezó a verse a través de los looks del streetstyle.

Lo que antes era considerado como ‘aburrido’, es un hecho que los íconos de la moda como Richie, Jenner y la propia Bella Hadid, han demostrado que es todo menos anticuado, convirtiéndose en los referentes perfectos para uno de los estilos que es posible que se mantengan vigentes hasta el próximo año.

De ahí que una de sus prendas estrella, como los chalecos, se convirtiera en una de las estrellas del 2024, pero esta vez, da un nuevo giro, y es que, serán aquellos que parecen inspirados en los looks de ‘bibliotecaria’ los que terminarán por afianzar la corona del look old money.

Chalecos de bibliotecaria en tendencia. Pinterest (Pinterest)

¿Cómo usar chalecos de ‘bibliotecaria’ de forma elegante?

Si todavía no sabes como identificar un chaleco de bibliotecaria, este podría encontrarse con características específicas por ejemplo con botonaduras, largos tipo sastre, con botonadura de gancho o cerrado y tejido, también los estampados son cruciales como el ‘pata de gallo’ o bien los de tipo escocés.

Para un look elegante

En conjuntos completos como este en color verde con estampado ‘pata de gallo’ con minifalda y una blusa romántica de mangas abullonadas para un terminado elegante y sofisticado, al que solo se le sumaron unas medias de cristal negras y botines. También puedes optar por los clásicos colores del old money como una blusa o camisa y chaleco largo.

Chalecos de bibliotecaria en tendencia. Pinterest (Pinterest)

Para un look casual

Combina chalecos cerrados con camisa ya sea lisa o estampada, suma prendas casuales como minifalda o jeans y complementa con tenis o mocasines, tendrás listo un look diferente y sobrio.

Chalecos de bibliotecaria en tendencia. Pinterest (Pinterest)

Para un look glamuroso

Si eres amante de los looks que destaquen y sean glamurosos, entonces combina pantalón acampanado con mules y camisa sumado a un chaleco o bien un vestido camisero liso con chaleco estampado y botas.