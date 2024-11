¡Olvídate de los jeans! Los pantalones de pinzas se llevarán con botines para un look elegante

Desde el 2023, las prendas de corte sastre o formales fueron las que se llevaron la corona como la máxima tendencia que, además, estaba perfectamente relacionada con el lujo silencioso, de ahí que los estilos como el old money y el corpcore fueron los estilos que imperaron a lo largo de este año.

A tan solo unos meses de despedir el año, hay unos pantalones que se mantienen entre los que serán los favoritos de lo que resta del 2024, y son nada más y nada menos que los de ‘pinzas’ esos que se han vuelto los predilectos para llevar a la oficina, por su elegancia, comodidad y sofisticación.

Si aún no los sumas a tu armario o te encuentras dudosa de hacerlo, quizá los looks que estamos por mostrarte puedan hacer la diferencia y hacerte lucir como toda una experta en moda con el uso de pantalones de pinzas que harán que le des un giro elegante a tu look.

Los pantalones de pinzas se usarán con botines esta temporada

Los pantalones de pinzas son la opción perfecta para quienes no quieren usar jeans o buscan darle un toque fresco a su outfit, a veces salir de lo convencional puede ser divertido y este es uno de los casos.

Sin duda, el mundo de la moda no solo es cíclico, también te invita a explorar estilos y encontrar tu propio sello, ahí radica su verdadera belleza, y es que, diferente a lo que ya hemos visto sobre sus combinaciones en las que usualmente se utilizan sandalias de tacón o tenis, esta vez, se propone su uso con botines.

Nada tan chic como unos pantalones de pinzas con botines que hacen una dupla perfecta ya sea para ir al trabajo o incluso para una salida casual, es un look perfecto que complementa la elegancia y la comodidad con pocos elementos.

¿Cómo usar pantalones de pinzas?

Si a ti también te gustaría darle un giro a tu outfit, entonces esta es la señal que estabas esperando, combina pantalones de pinzas con botines para un look classy y cómodo, estoy segura de que te encantará.

Perfecta para la oficina

Un look elegante y perfecto para la oficina puede ser uno con un suéter oversize, pantalones de pinzas y botas, o bien un total look de suéter de cuello alto y manga larga, añade estos pantalones de pierna ancha y complementa con unos botines negros y accesorios del mismo color.

Para un look casual

Para los looks casuales no temas experimentar con estampados como estos escoceses o botines de colores que no necesariamente sean negros, añade unos suéteres, oversize o camisetas, ahí radica el secreto para lucir elegante. Si deseas algo casual, pero al estilo old money, complementa una gama de color como beige y blanco.

Roba la atención

Por último pero no menos importante, si eres de las que aman los looks glamurosos, entonces combina pantalones de pinzas con camisas, botines y blazers, puedes usar esta prenda en su versión lisa o estampada.