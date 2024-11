¿Adiós al tradicional? Árbol de Navidad boho chic, la nueva tendencia en diciembre 2024: así puedes conseguirlo

La tradición nunca falla, sin embargo, cuando se trata de decoración navideña, los colores rojo, verde, dorado, azul o plateado no combinan con lo que estilo que hay en tu hogar, especialmente si se trata del boho chic, pero ya esto no debe ser un “dolor de cabeza”, porque te diremos algunos trucos para tener un árbol que se apegue a este concepto.

El boho chic tiene su inspiración en lo bohemio, lo natural y lo ecléctico, con un enfoque en crear ambientes cómodos y artísticos, en la que los tonos beige, marrón, blanco, gris, y ocasionalmente toques de colores vivos como el mostaza o turquesa le dan vida.

En cuanto a textura, se usa mucho de algodón, lino, macramé, madera, arpillera, yute, ratán y bambú, por lo que las cestas tejidas, y elementos de inspiración cultural nunca faltan y le dan una apariencia relajada a los ambientes.

Una Navidad al estilo boho chic

Para conseguir un arbolito bohemio no sale faltan tantas cosas. Sería genial tener uno árbol en blanco o en tono nude, porque se apega mucho a la paleta de colores que se manejan en este estilo. Sin embargo, si no lo tienes o no lo puedes conseguir, esto no es un problema porque con otros elementos podemos conseguir el mismo efecto.

El portal Boho Chic Org aconseja usar “grandes flores, hojas de pampa y elegantes de talles en fieltro. Las flores, guirnaldas y adornos colgantes dan ese toque chic tan elegante que embellece todo su entorno”.

Sin dudas que los adornos en macrame, borlas y bambalinas rustica en arpillera son los mejores accesorios para darle el aspecto que se busca. “Tienes para decorar con los adornos navideños con materiales naturales hechos a mano. Y estas son sólo algunas ideas. Macramé, fieltro, madera”, acota el sitio web.

Los adornos de vidrio u otro material transparente, cubiertos en macramé son el toque bohemio perfecto. En cuanto a las luces, opta por LED en tonos cálidos, evitando luces de colores fuertes. Añade decoraciones de cuerda, mini cestas o adornos tejidos.

Una de las ventajas con este estilo, es que pueden involucrar a los chicos para hacer manualidades con cuentas de madera y otros materiales naturales para luego adornar el arbolito. Es una dinámica familiar que los chicos amarán y sobre todo nunca olvidarán.

En tanto, el portal Thespruce.com también ofrece esta hermosa alternativa: “A la hora de decidir con qué decorar su árbol de hierba de las pampas, no busque más allá de la naturaleza. La hierba de las pampas tiene un aspecto plumoso, por lo que puede realzar su ligereza decorándola con plumas de aves. Lleve el aire libre al interior y el resultado será un ambiente rústico y escandinavo”.