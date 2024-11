¡Fabulosa! Jlo reaparece con minifalda y botas al estilo Cazzu ¿Otro look de la venganza?

¡Diosa! Jennifer Lopez ha vuelto a acaparar los reflectores luego de regalar al público dos deslumbrantes looks por los que se convirtió en la reina del otoño, posando con una serie de prendas cortas que muestran el equilibrio perfecto entre un día nublado, la sensualidad y el glamour.

Cuando se moda se trata, la ‘Diva del Bronx’ sabe cómo destacar, siendo una de las mujeres que han logrado posicionarse como un referente de la industria, siempre vistiendo las últimas tendencias y luciendo deslumbrante, Jennifer Lopez ha sabido como atinar los looks a pesar de los tormentas que ha tenido en su vida como su divorcio con Ben Affleck.

Pero es precisamente su separación, la que algunos señalan produjo un cambio en el armario de la actriz, quien se ha lucido con atuendos ‘de la venganza’ mostrando por qué se ha colocado como todo un ícono de la moda y la belleza, esta vez, luciendo un atuendo otoñal que rompe con cualquier regla de la temporada, mostrando una opción perfecta que se adapta perfectamente a todo momento del año.

Jennifer Lopez en portada Interview. Instagram (Instagram)

Jennifer Lopez deslumbra con botas al estilo Cazzu

En medio de la promoción de su nueva película ‘Unstoppable’ (Imparable) Jennifer Lopez ha hecho una gira en la que ha permitido a sus fanánticos ver algunos de los outfits más elegantes que ha presumido la actriz.

Entre ellos se encuentra el más reciente que ha causado furor no solo por su simpleza, sino por su sofisticación, donde posó con un look de suéter y shorts color camel de Gucci, sumado a unas botas altas Vendome de Saint Laurent, que se volvieron la envidia del público, sin embargo, este no fue el único, pues, tan solo un día antes, Jennifer Lopez, compartió una serie de fotografías en las que posó con el look más chic que combina elegancia y rebeldía en un solo atuendo.

Una vez más, JLo demuestra que las reglas de Carolina Herrera no tienen por qué seguirse de una forma estricta, al contrario, no existe una restricción de edad para lucir las prendas “prohibidas” y lucir elegante, tal como lo hizo con estos looks.

Pero Jennifer Lopez, no conforme con un look, regaló dos seguidos en los que demostró su característico glamour, esta vez, posando con una de las piezas inspiradas en Lady Di, creadas por Dior, el famoso bolso ‘Lady Dior’.

Dicho bolso fue solo la cereza del pastel de un sofisticado atuendo que muestra que las minifaldas también pueden ser elegantes, pues constó de un traje de tweed, firmado por la misma casa de moda francesa, al que solo se le sumaron unas botas negras de charol muy al estilo Cazzu, cuyo diseño destacaba por su longitud y las hebillas que incluía alrededor de la pierna, sumado a un pequeño tacón en forma de esfera dorada, que se trataron de ni más ni menos que de las D-Idole de Dior.

Su look en sí ya no requería de demasiados elementos, por ello, su peinado fue un alaciado con un poco de movimiento y maquillaje marrón con unos ojos ligeramente dramáticos en acabado smokey.