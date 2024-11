“¡De lujo!”: revelan el exorbitante precio de la falda de ‘esponjas’ que usó Cazzu ¿Cuánto cuesta?

Cazzu está bajo el reflector desde que se publico su entrevista para PLP, el programa de su amiga ‘La Joaqui’ donde finalmente, contó su versión de la historia sobre lo que verdaderamente habría sucedido tras su separación con Christian Nodal.

“Cuando me dejaron fue por un motivo distinto, pregunté si había alguien más, me contestó que no, yo me enteré en redes, la conocía y compartí con ella unas veces [...] pensé que finalizamos el tema, es doloroso, me hubiera gustado nunca decir nada”.

Este espacio no solo lo ocupó para contar la razón de su ruptura, sino para responder a Ángela Aguilar, quien solo unos días antes, ofreció una entrevista en inglés para ABC News en la que la cantante de regional mexicano, reveló que su relación con Nodal llevaba algunos meses y no solo eso, que incluso todas las partes involucradas tenían conocimiento de dicho romance, asegurando que “ningún corazón se había roto”.

“Habló de mis sentimientos cuando no sabe cómo la pasé, yo sufrí mucho, se rompió más que un corazón, fue u proceso difícil, yo respeté a todos, pero un ejemplo para mi hija es que debemos poner límites”.

Tras sus declaraciones, el público creyó en la versión de la cantante, llenándola de mensajes de apoyo, mientras tundieron a Ángela Aguilar y Nodal en redes sociales, pese a que el sonorense, buscó desmentir lo dicho por Cazzu, lo que hizo enfurecer aún más al público.

Cazzu reaparece con look de esponjas y aseguran que se “burló” de Ángela Aguilar

Luego de que su entrevista para PLP saliera a la luz, Cazzu reapareció en la marcha del orgullo que se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina, el pasado 2 de noviembre, donde lució un espectacular atuendo de Jean Paul Gaultier.

El conjunto constó de una minifalda color rosa, top azul con estampado negro y combat boots de color negro y plataforma, que complementó con un beauty look de maquillaje con sombras azules, gloss y una larga cola de caballo ondulado.

Para algunos, este look resultó como una “respuesta/homenaje” a Ángela Aguilar, e incluso, una burla para la más joven de su dinastía, de quien, se aseguró hace unos meses que usaba esponjas durante su concierto, presumiendo una figura que no era la de ella, y es que, un video dejaba ver la comparativa de su cuerpo fuera de sus conciertos.

¿Cuánto cuesta la falda de esponsas que usó Cazzu?

Luego de que su look generara una ola de comentarios en redes sociales en los que se leía: “Todo fríamente calculado”, “Facture reina y que soporten”, “Con flow se nace”, “Se basó el diseño en las esponjas de Angela”.

Aunque el diseño provocó una ola de comentarios en los que comparaban a la argentina con Ángela, hubo quienes se sintieron incomodados por su estructura, quienes se preguntaron cuánto podría costar dicha pieza diseñada por la famosa firma de moda francesa Jean Paul Gaultier.

