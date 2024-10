¿Adiós coquette, hola Emo? Aseguran que este estilo está de regreso con una peculiar ‘diferencia’: así se usaría ahora

En los 2000 la moda emo arrasó como una de las más seguidas y replicadas gracias a artistas como Avril Lavigne, Gerard Way de My Chemical Romance o Kellin Quinn de Sleeping With Sirens, reflejando una de las estéticas más nostálgicas y alternativas.

Para algunos una “faceta”, para otros una forma de vida, la moda emo, se volvió un referente de estilo a principios de los 2000 que años más tarde fue “olvidada” o así parecía hasta que los grandes diseñadores y algunas celebridades, han comenzado a traerla de vuelta, pero con un giro que seguramente te hará recordar alguna época de tu vida.

Estos últimos años, los famosos que se han convertido en los principales referentes de este estilo, son las nuevas generaciones musicales como Billie Eilish, Machine Gun Kelly y la propia Megan Fox, Willow Smith, Kourtney Kardashian y Travis Barker, quienes han sabido cómo darle un giro a la moda que un día, invadió las calles con su melancólica estética.

El estilo emo vuelve a ser tendencia

Los últimos años, la moda ha vivido una de sus transformaciones más evidentes luego de que se le dijera adiós a distintas prendas, entre ellas los skinny jeans, los famosos Converse y otras piezas que pasaron a segundo plano para dar protagonismo a prendas que tengan cortes finos sastre inspirados en el lujo silencioso.

Aunque el lujo silencioso se convirtió en el más popular de este 2024, a principios de año, pudimos ver cómo el coquette arrasó como la máxima tendencia en la moda, con sus tiernos lazos, encajes y esa feminidad que poco se había explorado, retomó elementos que logró capturar a todos.

Pero esta vez, la moda coquette se ha encontrado con su versión oscura, y es que, desde hace unos años, con el regreso de artistas a los escenarios de algunos exponentes de la música cuyos looks se inspiran en el estilo emo, lograron retomar la moda que por muchos años parecía haber sido olvidada, pero más bien, solo fue puesta en pausa.

Es por eso que, la moda que naciera a finales de los años 80, ha vuelto esta vez con un giro más sexy, atrevido, manteniendo sus formas, con algunos cambios en los volúmenes, encajes, vestidos y toques grunge, compuestos por maquillajes góticos de tonos oscuros, apostando por una esencia minimalista, y no tan llamativa como lo fue la de los 2000.

¿Cómo sumarse al estilo emo en la actualidad?

La moda emo que popularizaran bandas como Panic! at the Disco o The Rasmus ha vuelto, y esta vez, su esencia minimalista, sensual y sofisticada es la que destaca, combinando colores como el púrpura, el rosa, el gris y el negro para dejar algunos de los looks más nostálgicos retomando la moda que fue un ícono de los 2000.

En un look elegante

Para un look elegante inspirado en la moda emo, combina un blazer y suma elementos como el encaje a través de vestidos largos o bien, añade prendas de cuero y botas de plataforma.

En un look casual

Para un look casual, añade los colores que caracterizan esta estética, ya sea morado, rosa, amarillo, y añade playeras estilo grunge, medias y botas.

En un look glam

Por último, el look glam merece ser combinado a través de los colores insignia de la moda emo sumado a piezas de cuero, añade zapatos de tacón o plataforma y un maquillaje dramático.