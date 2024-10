3 perfumes que debes usar en la primera cita para que no te olviden: son dulces, amaderados y duran todo el día

Si quieres que ese chico quede obsesionado contigo y no te olvide, lleva estos perfumes

Si estás por ir a una primera cita y quieres causar la mejor impresión y que ese chico que te gusta no se olvide de ti, no solo debes enfocarte en tu look, también en tu perfume.

Y es que el perfume es un complemento vital de tu atuendo y es tan importante como lo que te vas a poner, el maquillaje que llevarás y cómo lucirá tu cabello.

Existen algunos perfumes que son ideales para que ese chico se lleve la mejor impresión y no pueda dejar de pensar en ti y se trata de fragancias dulces y amaderadas, y lo mejor es que tienen una larga duración y te los decimos.

3 perfumes que debes usar en toda primera cita para que no te olviden: son dulces, amaderados y duran todo el día

L’Interdit Absolu de Givenchy

El perfume L’Interdit Absolu de Givenchy es de los más dulces, seductores, y adictivos que existen por sus notas de lavanda, nerolí, cardamomo, azahar, nardo y jazmín.

Esta fragancia huele a flores y también contiene notas de fondo como cashmeran, tabaco, cistus y ron, que hacen que dure por mucho tiempo, incluso por 24 horas o más y deja una estela intensa y cautivadora que hará que ese hombre quede obsesionado contigo y no te olvide jamás.

Flowerbom de Viktor & Rolf

Esta fragancia es dulce y cálido y libera una explosión floral que hará que dejes impactado a ese hombre y nunca se olvide de ti.

Contiene tonos amaderados que ofrecen un deleite sensorial y tiene notas de salida de té, freesia, bergamota, que combinan con un ramillete de jazmín sambac, orquídea catleya y rosa de mayo y posee tonos cálidos de ámbar, cachemira, y pachulí que crean una fragancia dulce, lujosa y que dura todo el día.

Cloud, de Ariana Grande

Este perfume de Ariana Grande cuenta con notas amaderadas y almizcladas que lo hacen uno de los favoritos por todas y que sin duda dejará huella en ese chico al que verás.

Tiene notas olfativas de flor de lavanda, y toque de bergamota que se combinan de la mejor manera con un dulce corazón de crema de coco, praliné y orquídea, por lo que es delicioso, deja una gran estela y dura muchas horas, así que no tienes que preocuparte.