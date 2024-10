¡Serán los más deseados! Estos son los tenis que quedan con todos los jeans y son tendencia: así lucen

No hay calzado que le gane a los tenis, no importa que pase, siempre colarse entre las tendencias como el complemento perfecto para cualquier look, y es que, el que comenzó siendo exclusivamente deportivo, terminó por convertirse en el aliado de todos los conjuntos.

PUBLICIDAD

Por esta razón, es imposible prescindir del calzado más versátil por excelencia y quizá este es el año que más cambios ha sufrido, pues vimos como se transformó del botín a lo chunky y de lo chunky a lo plano, pasó de texturas de tela, a la gamuza y de ahí al efecto piel y después a lo retro.

Sí que se han movido las tendencias de calzado este año, ¿no te parece? y es aquí donde radica la dificultad de combinarlos, esta es quizá una de las interrogantes para quienes tienen los diferentes tipos, pero no saben cuál es el tipo de jean con el que mejor combinan y aquí te vamos a decir tres tipos de tenis que van con todo y que seguirán siendo tendencia para el 2025.

Tenis en tendencia Pinterest (Pinterest)

Estos son los tenis en tendencia que combinan con todos los jeans

Los tenis, en cualquiera de sus formas, son tendencia, esta es la razón de que año con año se transformen para seguir en el gusto y necesidades de sus compradores.

Este año, los famosos Converse, tuvieron una ruda competencia, y casi pasaron a segundo plano, digo casi, porque es casi imposible pensar que este tipo de tenis alguna vez puedan ser completamente sustituidos. Eso sí, las alternativas se diversificaron y Adidas logró ganar terreno con sus ‘Samba’ que se convirtieron en una de las máximas tendencias de este 2024.

Por ello, los expertos en moda, han proclamado algunos tenis que se hicieron tendencia este 2024 y que, además de extender su popularidad al próximo año, quedan con cualquier tipo de jeans, así que toma nota y dinos, ¿cuál es tu favorito?

Tenis en tendencia con jeans Pinterest

¿Qué tenis en tendencia combinan con todos los jeans?

Harper’s Bazaar ya dijo cuáles son los tenis en tendencia que combinan con todos los jeans, y la lista es larga, pues enumera un sinfín de estilos que hemos podido ver en el streetsytle, sin embargo, nos dimos a la tarea de elegir los tres más destacados, que te servirán como aliados para lucirte como toda una experta en tu próximo look de jeans.

PUBLICIDAD

Adidas Gazelle o Samba

Los tenis Adidas sufrieron un cambio más este año, pues sus estilos más populares ya no son los ‘Superstar’ o ‘Stan Smith’ ahora, las estrellas de la marca este año, fueron los Samba y Gazelle que se posicionaron como los más elegantes dignos de looks del lujo silencioso.

Tenis en tendencia Pinterest (Pinterest)

Chunky sneakers

Para quienes buscan algo más atrevido y divertido, los chunky sneakers, son la versión perfecta, destacan por su gran forma en la parte de la plataforma, es precisamente esta característica la que los hace destacar entre los otros y es perfecto para un look casual que igual hará que llames la atención, combínalos con unos jeans acampanados para lucir como toda una diva.

Tenis en tendencia Pinterest

Tenis de botín

Por último, pero no menos importante, los Converse tienen un ganador que se sostuvo entre las tendencias y esos son los de ‘botín’, esta versión de los tenis más populares de los últimos años es rebelde y atrevida y una opción ideal para un look casual.