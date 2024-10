¿Adiós coquette? El estilo ‘witchy’ será furor esta temporada por ser elegante y diferente: así se lleva

Una de las temporadas más queridas del año, finalmente, llegó, un mes donde la magia y el misticismo se respiran en la atmósfera, y esta es la razón de que las formas de vestir se transformen a estilos más abrigadores, pero también ofrecen la oportunidad de ser más seductores.

Por ello, un nuevo término de la moda ha surgido, se trata de una perfecta contraparte al estilo coquette, que se posicionó como uno de los más populares gracias a sus formas románticas, femeninas y con un aire inocente que marcó un antes y un después en los looks de las mujeres.

Sin embargo, la necesidad de tener algo fresco que ayude a renovar tu guardarropa siempre está latente y por ello, pudimos ver el auge del mob wife, el old money como otro de los más seguidos del año, y el lujo silencioso que terminó siendo uno de los estandartes del 2024.

Pero es esta temporada mística la que propone, como nueva tendencia, la estética ‘witchy’ que para las amantes de lo gótico y lo sensual, quizá sea una de las propuestas más destacadas del año, así que prepárate porque estamos seguras que quedarás enamorada de la belleza de las “brujas”.

Tendencia estética ‘witchy’ Pinterest (Pinterest)

¿Qué es la estética ‘witchy’?

Si estás harta de la ternura del estilo ‘coquette’ o la rigidez del lujo silencioso, entonces una buena opción podría ser la estética ‘witchy’, una tendencia que no es nueva, pero quizá el término sí podría parecerte algo novedoso.

Se trata de un estilo que se inspira en los looks que usan las brujas, pero no, no es necesario usar un largo sombrero puntiagudo y largas capas negras, en realidad es tal su sensualidad y sofisticación que quedarás enamorada a primera vista de esta estética.

El estilo ‘witchy’ combina una serie de elementos que por sí mismos deben tener esta aura mística y mágica, por lo que debes valerte del uso de prendas de encaje, ya sean blusas o medias, también de tacones puntiagudos, por lo que los stiletto pueden ser un buen comienzo, sumar blazers y texturas como lentejuela y plumas son una buena opción, suma colores como el blanco (con piezas estilo boho), granate y negro.

Para definir este estilo, podría ser la suma de la sensualidad del mob wife a través de prendas con gran volumen, con la magia de lo gótico y un toque de lujo silencioso, a través de prendas que por sí solas lucen verdaderamente elegantes, mientras logran estilizar la figura.

Tendencia estética ‘witchy’ Pinterest (Pinterest)

¿Cómo sumarse a la estética ‘witchy’?

Si a ti también te gustaría sumarte a este elegante y sensual estilo, entonces aquí te dejamos algunas opciones que podrían servirte como eje para poder lucir como toda una experta en moda y lista para esta temporada de aires brujiles.

Estética ‘witchy’ elegante

Estos looks son perfectos para una fiesta o evento nocturno, añade mucho volumen, además, recuerda que las faldas globo son una de las máximas tendencias de este año, retomadas de las piezas favoritas del armario de Lady Di, y estas versiones satinadas ¡lo son todo!, combina transparencias, tacones puntiagudos o botines, plumas y transparencias.

Tendencia estética ‘witchy’ Pinterest (Pinterest)

Estética ‘witchy’ casual

¿Buscas un look casual? Quizá un vestido boho en color negro o blanco pueda ser la opción perfecta para ti, si no, aquí te dejamos estos dos outfits dignos de pasarela con blazer y pantalón de brillo o añade un suéter con pantalón y muchos flecos.

Estética witchy Pinterest (Pinterest)

Estética ‘witchy glamurosa

Esta última versión es para las mujeres que aman robar miradas, lo tiene absolutamente todo, posee una vibra poderosa y sensual que haría que cualquiera sucumba a tus encantos, combina un vestido largo ceñido satinado o un body y suma un abrigo de pelo o plumas, también puedes usar una falda larga tipo pareo satinada con un cárdigan de terciopelo y añade lentes de sol.