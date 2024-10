“Se va a resfriar”: Cynthia Rodríguez rompe las reglas de Carolina Herrera con ‘diminuto’ vestido y la critican

Cynthia Rodríguez ha vuelto a capturar la atención de sus fanáticos tras publicar una sexy fotografía con un revelador vestido mostrando que, a cualquier edad, una mujer puede seguir utilizando una diminuta prenda a pesar de que Carolina Herrera, aconseje algo completamente diferente.

Hace un año, la conductora se convirtió en madre por primera vez junto a Carlos Rivera de un niño a quien nombraron León, inspirado en la obra de teatro que catapultó la carrera del cantante, desde entonces, Cynthia Rodríguez ha compartido una serie de tips de maternidad y sus rutinas de ejercicio para mantener una figura ‘envidiable’.

Así es como ha presumido los resultados de un estilo de vida saludable, a través de fotografías donde deja ver su figura en bikini y diminutas prendas, pero fue una la que terminó escandalizando a sus seguidores, quienes no tardaron mucho en arremeter contra ella, a pesar de que la cantante de ‘Si No Estás Conmigo’ lucía verdaderamente espectacular.

Cynthia Rodríguez Instagram: @cynoficial (Instagram: @cynoficial)

Cynthia Rodríguez reta a Carolina Herrera, presume su figura en ‘minivestido’ negro

Cynthia Rodríguez acaba de dar una nueva cátedra de estilo a las mujeres mayores de 40 años, demostrando que para lucir fabulosas no hace falta más que una actitud de seguridad y sobretodo empoderada.

Con poco más de 4 millones de seguidores, la originaria de Monclova, deslumbró con un nuevo atuendo en el que presumió los resultados de sus días de gym, con una prenda que escandalizaría a la diseñadora venezolana, Carolina Herrera.

En una imagen en la que se le puede ver en una habitación de hotel, la cantante lució una diminuta prenda en color negro, de aparente ‘tweed’, que apenas llegaba a sus muslos, y que complementó con un par de zapatos de tacón en color nude y detalles de estoperol que son los famosos ‘Rockstud’ de Valentino, sumando únicamente un bolso pequeño de correa de cadena dorada, sobria y sexy, mostró que a después de los 40 no hay reglas para lucir tu figura.

A pesar de que en su publicación sus fans la llenaron de elogios, los detractores no tardaron mucho en condenar su elección de outfit, dejando algunos de los peores comentarios en los que se leía:

“Esos vestidos dejalo para las solteras jovencitas”, “qué pena de mujeres, que no tengan más intereses que lucirse en las redes sociales. Haz contenidos con algo de provecho, por dios”, otros, no tardaron en defenderla y escribieron: “Ahora entiendo por qué algunas hablan de ti, pura envidia, estás hermosa”.

¿Qué dice Carolina Herrera sobe los minivestidos después de los 40?

Conocida por sus consejos para lucir siempre elegantes a una edad madura, Carolina Herrera afianzó su nombre en la industria de la moda como una de las potencias latinas más destacadas en la historia.

Entre románticos diseños, detalles voluminosos y piezas que buscan resaltar la belleza de las mujeres, la venezolana no solo ha destacado por su arte a través de la ropa, también por sus polémicas reglas, donde revela que después de los 30 y 40 años en adelante, está prohibido el uso de jeans y tenis, sumado a las diminutas prendas como bikinis y minifaldas, mencionando: “Una mujer debe envejecer con gracia y no tratar de tener una edad que no tiene o se verá ridícula”.