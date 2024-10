¡No luzcas “need money”! 6 tips para vestir ‘old money’ sin lucir “desfasada”

Desde el 2023, la tendencia old money se ha posicionado como una de las más populares gracias a famosas que han sido sus máximas representantes, entre ellas, la mexicana, Michelle Salas y la mujer que logró que las Kardashian se enamoraran de esta estética, Sofia Richie.

Su elegancia, sofisticación y el cuidado a cada cosa que utilizan las han convertido en los íconos del old money más seguidos, razón por la que, rápidamente, los aparadores comenzaron a transformarse, ofreciendo una forma de vestir que además grita lujo sin la necesidad de gastar demasiado dinero.

¿Qué es el estilo old money?

A estas alturas, es imposible no reconocer el estilo old money, una forma de vestir que se ha vuelto una de las más replicadas alrededor del mundo, apostando por la sofisticación a través de prendas de corte sastre que hacen que un outfit se eleve y grite riqueza sin la necesidad de invertir demasiado para atinar uno de los looks más elegantes.

Desde que esta tendencia explotó, sus números en cuanto a búsquedas y publicaciones en redes sociales se han disparado, enmarcando la belleza clásica, a través de prendas como pantalones y chalecos sastre, suéteres, camisas, blazers, largas faldas y colores neutros.

Se trata de un look que promueve una estética lujosa, y se puede interpretar como “la riqueza heredada de familias establecidas de clase alta” o “una persona, familia o linaje que posee riqueza heredada”, esta es la razón de que sea uno de las estéticas perfectas que va de la mano del lujo silencioso.

Sin embargo, pese a la belleza que emana, hay quienes han presentado dificultades a la hora de combinar este tipo de prendas, mostrando sus fallos con el trend: “Parezco need money en lugar de old money”.

¿Cómo vestir old money sin fallar en el intento?

Aunque los pantalones ‘camel’ y las camisas son de sus principales elementos, no es necesario que te valgas de ellos, estas opciones te harán lucir estilizada y elegante, así que considéralos la próxima vez que quieras sumarte a esta tendencia que si bien, es hermosa en sí misma, su sobriedad a veces podría jugar en contra.

Si lo tuyo no son este tipo de cortes sastre o todavía no encuentras la forma de lucirlos a tu favor, entonces combina blazers, vestidos satinados, minifaldas tableadas, largos abrigos y combínalos en tonalidades neutras. Aquí te dejamos algunas opciones que podrían inspirarte a darle un giro a este estilo.

Old money en su versión más elegante

Combina un vestido satinado con un blazer ambos en color crema y suma sandalias de tacón o kitten heels, también puedes utilizar un vestido tipo blazer que enmarque tu figura con un cinturón y añadir calzado como botas altas, esta opción es chic y favorecedora.

Old Money ‘casual’

¿Quién dijo que el negro es aburrido? Crea total looks como un minivestido con blazer oversize, medias cristal negras y mocasines, también puedes unir un contraste blanco y negro como esta otra opción.

Old Money ‘glam’

Para un look glamuroso, combina falda tableada con chaleco tailoring o bien, apuesta por un blazer con botas altas, también puedes combinar una camisa oversize a modo de vestido y combinar con un chaleco y añadir calzado como botas.