“Sin clase como siempre”: el look ‘d3snud0’ de Kylie Jenner por el que destruyeron cruelmente en redes

La noche del sábado 19 de octubre se llevó a cabo la Gala del Museo de la Academia 2024, donde una serie de estrellas de Hollywood se dieron cita con la finalidad de recaudar fondos para subsidiar las exposiciones, las iniciativas educativas y la programación pública del museo.

Entre los que se dieron cita, fueron Eiza González quien brilló con un vestido nupcial de seda, Selena Gomez que acudió con un peinado ‘wet’ y resaltó su figura con un vestido azul de terciopelo y un seductor escote de cuero, las estrellas de ‘La Sustancia’, Demi Moore, y quien se convirtiera en la actriz favorita de este año, Margaret Qualley, Nicole Kidman, Eva Longoria, Ariana Grande, Elizabeth Olsen, Gal Gadot, entre otros famosos que destacaron por sus atuendos.

Pero hubo una que se llevó las miradas, y es que, como era de esperarse, las miembros del clan Kardashian, fueron las que acapararon los reflectores, sobretodo, Kylie Jenner, quien posó con un vestido desnudo que provocó una ola de opiniones que para muchos usuarios, no fue la elección correcta para una gala de ese tipo.

Kylie Jenner aparece con vestido ‘desnudo’ para la Gala del Museo de la Academia 2024

Kylie Jenner, tal como sus hermanas, sabe perfectamente como llamar la atención, ya sea en importantes eventos, galas o desfiles, la empresaria tiene la fórmula para lograr que se hable sobre ella, y esta no era la excepción.

La también influencer acudió a la Gala del Museo de la Academia 2024, con un impactante vestido desnudo de Mugler, la marca que logra desatar el lado más sexy, salvaje y atrevido de las mujeres que se han puesto algunas de sus prendas, entre ellas, Shakira y Dua Lipa.

Es tal la forma por la que Mugler apuesta por la sensualidad que, la pieza de la influencer no sería la excepción, posando con una prenda completamente desnuda que dejaba su torso descubierto hasta por debajo de su ombligo en el que se podía ver una parte de color negro que se ceñía sobre su figura. Para su beauty look, Kylie Jenner lució un peinado voluminoso de ondas, al que se le complementó con un maquillaje natural en tonos terracota y uñas stiletto color nude.

Tunden a Kylie Jenner por su vestido desnudo en la Academy Museum Gala

La sensualidad es uno de los ingredientes de los looks de Kylie Jenner, sin embargo, para los usuarios en redes sociales, la influencer, volvió a mostrar un gesto de “poca clase” en una gala tan importante como esta, donde los atuendos eran largos y mayormente sobrios.

Por esta razón, en los internautas, no tardaron mucho en arremeter contra ella: “En serio, Kendall es la única bonita y elegante de ellos”, “No class as usual” (Sin clase como siempre), “Tiene un cuerpo increíble pero ese vestido la hace parecer como si estuviera vendiendo su cuerpo y no mostrando su cuerpo”, “El vestido más feo”, “Que hace ella ahí aparte de estar medio desnuda”.