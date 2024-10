Ángela y Majo Aguilar posaron con minivestidos rojos, pero solo una se llevó el título de “diosa”

La noche de este 20 de octubre, el público finalmente podrá ver la transmisión de los Premios Billboard de la Música Latina, a la que acudieron una serie de estrellas como Mau y Ricki, Pepe Aguilar, Camila Fernández, J Balvin, Danna Paola, Gloria Trevi, Kali Uchis, entre otros famosos que se dieron cita en Miami, Florida para honrar a los mejores exponentes de su género.

Entre los invitados estuvo Majo Aguilar, quien acudió con un encantador vestido que ya había acaparado la atención desde que se dio cita a la gala de Billboard, siendo una de las famosas que logró robarse la cámara entre las invitadas a esta premiación.

Sin embargo, las comparaciones con su prima no se hicieron esperar y como es costumbre, Ángela Aguilar nuevamente fue nombrada en dicha aparición de Majo, por lo que, una vez más, ambas mujeres de su dinastía, volvieron a ser puestas como ‘rivales’.

Majo Aguilar brilla en los Premios Billboard de la Música Latina con un pomposo vestido rojo

Majo Aguilar se colocó como una de las mejores vestidas en la gala de los Premios Billboard de la Música Latina, luego de aparecer con un pomposo vestido rojo que gran volumen y tul con escote corazón que resaltaba su figura.

La prenda que eligió la sobrina de Pepe Aguilar, se trató de un look que mezcla lo clásico con la sensualidad y fuerza del color rojo, que además incluía una minifalda y una cola larga que caía por sus piernas en forma de olanes, aportando ese toque vibrante y voluminoso a su vestido.

Por último, complementó con un peinado estilo clean look de moño recogido, unos labios rojos de impacto, manicure discreto y unos zapatos de tacón del mismo tono, de esta forma no solo apostó por una pieza elegante, también lo suficientemente llamativa para ser una de las mujeres mejor vestidas de la premiación, dejando ver un lado mucho más tradicional, saliendo del estilo que complementa piezas vaqueras con lo metalizado y brillante que la han vuelto en toda una “Ranchera Cósmica”.

Evadiendo la serie de polémicas que persiguen a su prima, Majo Aguilar se mostró confiada en la alfombra roja e incluso, reveló que le encantaría hacer una colaboración con el ícono de los corridos tumbados, Peso Pluma, incursionando en el “mariachi tumbado”.

El día que Ángela Aguilar posó con un mini vestido rojo

Como era de esperarse, Majo Aguilar se llevó una serie de halagos por parte de los fans en los que se leía: “Bella nuestra ranchera galáctica”, “La única heredera de la dinastía de don Antonio Aguilar”, “Lo que no se lucha no se gana, échale ganas chica, que tú puedes, te deseo lo mejor, mis respetos”, se leía en redes sociales luego de que la cuenta oficial de Billboard, mostrara un video del look de la cantante.

Pero no faltaron los detractores que mantienen la supuesta ‘rivalidad’ que hay entre las primas y es que en otros comentarios, empezó a leerse: “¿Y Ángela?”, a lo que otro internauta respondió: “Pensando que otra entrevista dar y en que idioma para maquillar el adulterio del que fue ella protagonista femenina”.

Vale recordar que Ángela Aguilar posó hace unos años con un despampanante vestido rojo que dejaba la vista sus curvas durante los Latin American Music Awards de 2023, que complementó con unos zapatos pumps de plataforma.