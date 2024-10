¿Mejor que JLo? Eiza González presumió sus impactantes curvas con leggings y tenis: así lució

Si hay una mujer que ha sabido llevar leggings con orgullo, es Jennifer Lopez, y es que vale recordar que su trasero estaría asegurado por 28 millones de dólares, siendo este uno de los aspectos físicos que más destacan de la ‘Diva del Bronx’.

PUBLICIDAD

Pero tal parece que hay otras famosas que estarían dispuestas a competir con ella, tal como Eiza González, quien se ha vuelto una de las mexicanas más destacadas en Hollywood, gracias a su talento histriónico y su imponente belleza que la llevó a lucir atuendos de grandes marcas y ser musa de diferentes firmas para acudir a los ‘Oscars de la Moda’, la MET Gala.

Actualmente, se encuentra de estreno con su serie para Disney+, ‘La Máquina’, haciendo el papel de ‘Irasema’, esposa de ‘Esteban’ interpretado por Gael García Bernal, que narra la historia de un boxeador en busca de la gloria, cuyo camino se verá interrumpido por una organización criminal.

Mientras la actriz, de 34 años, sigue disfrutando de los éxitos que ha cosechado gracias a su talento actoral y el mundo de la moda, demuestra que para lograr esa espectacular figura que presume, no se usa bisturí, sino arduas jornadas de ejercicio, mismas que presumió en redes sociales, luciendo unos leggings que bien podrían “declararle la guerra” a la mismísima JLo.

Eiza González Instagram: @eizagonzalez (Instagram: @eizagonzalez)

Eiza González presume su figura en leggings y tenis

Eiza González mostró a través de sus redes sociales que no todo es glamour y presumió su espectacular figura con un look que no es de alfombra roja, compuesto por leggings y tenis que, dejaron a la vista el arduo trabajo físico al que se ha sometido para obtener esos resultados.

Conocida por su compromiso para cada papel, la publicación de la actriz desató especulaciones acerca de si estaba preparándose para un nuevo personaje o simplemente estaba cambiando su estilo de vida, y es que, el outfit que presumió, constaba de un mini top, leggings y tenis que se adherían a su figura, dejando ver el resultado de su esfuerzo.

Esto no es todo, pues en nuevas imágenes publicadas por Frankie Alvarado, conocido como ‘The Booty Builder’ dejaron ver parte de la rutina de ejercicios a la que se estaba sometiendo Eiza González, y es que, parece estar dispuesta a conseguir la figura de Jennifer Lopez, pues en una segunda imagen se puede ver a la actriz luciendo un atuendo completo de tirantes que llegaba hasta los muslos mientras hacía una serie de ejercicios que permitirán que sus fans puedan ver un cuerpo tonificado.

PUBLICIDAD

Este cambio que ha desatado especulaciones sobre un nuevo proyecto que podría estar en puerta para la actriz no es el único, pues hace poco reveló que cambiaría su color de cabello que desde hace unos meses ya había presumido rojizo, transformándose para lo que podría sorprendernos con un personaje más.

En sus redes sociales, Eiza González compartió el video que tomó Frankie Alvarado presumiendo sus resultados y dejó un mensaje en el que se leía: “‘The Booty Builder’, me mató hoy”.