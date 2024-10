Este es el ‘escandaloso’ outfit de Galilea Montijo por el que casi la corren de La Casa de los Famosos

Galilea Montijo se convirtió en el rostro de La Casa de los Famosos, y es que, desde la temporada pasada, la conductora se robó las miradas gracias a sus espectaculares atuendos que lucía en cada una de las galas del reality show, sin embargo, la segunda temporada hizo tal ruido que muchos siguen hablando de los participantes y los involucrados en dicho programa.

Entre ellos, la originaria de Guadalajara, quien a sus 51 años, sabe perfectamente como acaparar la atención, y es que, cada uno de sus posados logra robarse los titulares, mostrando su gusto por la moda, y es que, desde el comienzo de la segunda temporada del reality, Montijo posó con costosas prendas que desataban su lado más sensual.

Aseguran que un vestido pudo costarle el trabajo a Galilea Montijo

Y es precisamente este detalle el que habría provocado el disgusto de una de las esposas de los ejecutivos de Televisa, pues según ‘Chisme No Like’ conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, su trabajo como conductora de las galas del programa pudo estar en peligro por una sensual prenda de vestir.

En un video compartido por ‘Chisme No Like’ mencionaron: “Hoy todos los detalles de la macumba que hará Galilea Montijo el fin de semana para agradecer a su santo de que no la hayan corrido de Televisa y todo por andar mostrando de más!”.

Aunque la prenda a simple vista parece formal y seductora, tenía un detalle que detonó la sorpresa de los jefes de Galilea Montijo, aunque no es un secreto que la conductora de 51 años, es una de las celebridades que no tiene miedo a seguir explorando su sensualidad, demostrando que no hay una edad límite para hacerlo, retando en diferentes ocasiones las reglas de Carolina Herrera.

Así era el sexy vestido de Galilea Montijo

No es un secreto que Galilea Montijo se ha convertido en todo un símbolo de glamour, luego de presumir algunos de los atuendos más sexis durante su paso como conductora de La Casa de los Famosos, utilizando algunos diseños de importantes diseñadores como su vestido Di Petsa, misma firma que usó en el pasado Shakira y Georgina Rodríguez.

A pesar de que el programa de televisión terminó hace unas semanas, sigue dando de qué hablar y es que en redes sociales se ha retomado el primer look que utilizó para la gala de eliminación de La Casa de los Famosos, que es el que habría escandalizado a la esposa de uno de los ejecutivos de Televisa.

Se trató de ni más ni menos que una pieza completa en color negro de Teté by Odette, esta contenía una blusa péplum de rejilla a la que se le complementaron unos pantalones brillantes y transparentes que dejaban a la vista más allá de sus muslos, y es que, a pesar del recato de la pieza superior, fue la inferior la que sorprendió a todos, pues para algunos, dejaba muy poco a la imaginación. Fue así que esta pieza se terminó convirtiendo en prohibida a pesar de que logró llevarse los halagos del público.