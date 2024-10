¡Ni rubias, ni castañas! Este es el color de pelo que vuelve a ser tendencia: le queda a todas y promete un cambio sutil

Definitivamente, este no ha sido el año del rubio, y no, no estamos diciendo que esté pasado de moda o que exista algún otro tinte que pudiera capturar el corazón de miles de mujeres tal como este lo ha hecho, pero sin duda alguna, existe uno que de una forma sutil, se ha colado en el gusto de todas.

PUBLICIDAD

Perfecto para las mujeres que buscan un cambio que no requiera de una invasiva decoloración, el color de pelo cherry red, ha llamado la atención de las mujeres y famosas como Dua Lipa, quienes lo llevaron orgullosas mostrando una faceta sensual y atrevida que solo un tono como este, puede transmitir.

El mundo de la moda y la belleza se entrelazan, de ahí que la propuesta de tonos de cabello haya cambiado de una forma casi abrupta, y es que, por años, el balayage se volvió el predilecto a la hora de visitar los salones, pero la estética ha dado un giro importante, promoviendo la belleza de coloraciones que se vean mucho menos producidas y naturales, destacando la importancia de ello.

Tinte cherry en tendencia Pinterest (Pinterest)

El color de pelo cereza o cherry red vuelve a ser tendencia

Desde el 2023 el tinte cereza se convirtió en uno de los favoritos de las mujeres, capturando la atención de famosas y siendo retomado por Gala Montes, quien tuvo una participación exitosa dentro del reality show, La Casa de los Famosos México, que se transmitió a través de Televisa.

Su forma de vestir, sumado a su personalidad aguerrida, la convirtieron en una figura seguida en redes, y ha sido su tono de pelo uno de los aspectos que ha llamado la atención, mostrando la unión entre el negro, magenta y borgoña, dejando un efecto muy parecido al púrpura en el cabello, pero que, por alguna razón luce natural, pues, se trata de un color profundo que se aleja por completo de los conocidos ‘fantasía’.

El tinte ‘cherry red’ ha vuelto a viralizarse en TikTok y es la perfecta alternativa para quienes buscan un cambio moderno y brillante a su melena, además es una opción viable para todas, por lo que si buscas ocultar tus canas entonces intenta probar con este color.

El color de pelo cereza o cherry red vuelve a ser tendencia. Pinterest (Pinterest)

¿A quién le favorece el color de cabello cherry red?

En realidad, el rojo cereza es un color de cabello que es favorecedor para todas las mujeres, por lo que no tienes que preocuparte demasiado por tu tono de piel, aunque es la opción ideal para pieles morenas.

PUBLICIDAD

Esta mezcla con el púrpura, hace que el rojo pierda esa esencia brillante y se vuelva más profundo, misterioso, incluso y sobre todo una opción seductora que irá resplandeciendo entre más claro sea el tono de cabello que se tiña.

Por esto, se convierte en una opción perfecta para quienes no desean un tratamiento demasiado invasivo sobre su cabello, pues puede partirse del tono natural que ya tienes, lo que, incluso, te dará un aspecto natural y único.

Eso sí, siempre es recomendable acudir con un experto colorista para realizar cambios de look para que te pueda guiar de una forma personalizada sobre las opciones que son viables para ti.