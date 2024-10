5 perfumes de lujo que se llevan de octubre a diciembre 2024 por su aroma sobrio y sofisticado

A medida que los días se acortan y las temperaturas bajan, es el momento de elegir fragancias que complementen la elegancia del otoño. Los perfumes de lujo para mujeres en esta temporada no solo destacan por su durabilidad, sino también por su capacidad de evocar la calidez y la sofisticación de estos meses hasta diciembre de 2024.

Perfumes de lujo que se llevan de octubre a diciembre 2024

Prada Paradoxe Virtual Flower de Prada

Este perfume de Prada es una obra maestra que combina notas florales y amaderadas, ideal para el uso diurno. Presenta una salida fresca de bergamota, seguida de un corazón envolvente de jazmín y neroli. Las notas de fondo de almizcle y almizcle ambreta le aportan una sensualidad sutil.

Black Opium de Yves Saint Laurent

Abre con notas de café y mandarina, mientras que su corazón se deleita con jazmín y almendra. Las notas de fondo de vainilla y pachulí crean una estela poderosa. Lanzado en 2024, su precio oscila los 160 dólares.

Devotion Intense de Dolce & Gabbana

Devotion Intense se destaca por su mezcla de notas gourmand y florales, ideal para las noches de otoño. Con una apertura de avellana que recuerda a los frutos secos, su corazón está compuesto por la delicadeza de la flor de azahar de naranjo. Las notas de fondo de vainilla añaden una dulzura que envuelve.

L’Interdit de Givenchy

Este clásico reinventado es una opción fabulosa para la temporada. L’Interdit combina la frescura de las notas de salida de pera y bergamota con un corazón floral de tuberosa y jazmín. Su base de sándalo y vetiver aporta profundidad y sofisticación. Ideal para el día o la noche, este perfume se lanzó en 2024.

All of me de Narciso Rodríguez

Con un carácter más audaz, All Of Me Intense es perfecto para la noche. Este perfume se abre con un bouquet de iris negro y jazmín sambac, que se despliega en un corazón de rosa, geranio y nardos. Las notas de fondo de almizcle, vainilla y sándalo australiano brindan una calidez que perdura.