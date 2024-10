¿No más mezclilla? Esta es la tendencia que dominará 2025 y te hará olvidar el denim

A unos meses de despedir el 2024, los expertos ya han definido algunos de los estilos que arrasarán el próximo año, así que, si estás lista y ya quieres preparar tu guardarropa para el 2025, esta es una de las tendencias que no querrás perderte y es que, es casi imposible que pase desapercibida.

PUBLICIDAD

Son las casas de moda más famosas las que ya han augurado cuál es el estilo que promete hacer a un lado la mezclilla, sí, sorprendentemente, esta textura finalmente tendrá un rival digno y es que, es imposible que exista una prenda que pueda sustituir la versatilidad y la comodidad de esta, o al menos eso parecía.

Toma nota que esta es la tendencia que se extenderá de este 2024 al próximo año, y es que, si algo es un hecho, es que no resultará nada ajena a tus ojos, pues poco a poco los íconos de la moda como Sydney Sweeney ya se han unido a este estilo, demostrando que puede ser igual de versátil y chic que un buen look de mezclilla.

Efecto piel en tendencia 2025 Pinterest (Pinterest)

Esta es la tendencia que sustituirá al denim en 2025

El cuero será la gran tendencia de 2025 que promete desbancar a la mezclilla, pero ¡alto! no seamos tan radicales, no es necesario usar piel verdadera para conseguir un look de impacto, lo mejor es apostar por piezas de efecto sintético que aportan el mismo glamour y protegen a los animales.

Poco a poco se ha ido expandiendo un discurso que promueve el uso de otros productos o ingredientes para la fabricación de la ‘piel’ sin dañar a ningún animal, ahí tenemos la propuesta de Stella McCartney quien innovó usando la cáscara de manzana para crear bolsos.

Esta tendencia ha estado presente todo el año, gracias al ‘mob wife’ la tendencia que se contrapuso al coquette que vino a inundar los outfits e incluso las propias redes sociales de lazos, proponiendo una estética seductora y rebelde inspirada en las “mujeres de la mafia” valiéndose de piezas con gran volumen como el pelo, estampados como el animal print, encaje y claro, pieles en color vino tinto también conocido como granate o burdeos.

De esta forma, el efecto piel logró tener una presencia en los looks de las amantes de la moda, ganando terreno de a poco, convirtiéndose en una alternativa elegante para llevar un outfit a lo más alto.

PUBLICIDAD

Efecto piel en tendencia 2025 Pinterest (Pinterest)

¿Cómo combinar prendas de efecto piel de forma elegante?

Si a ti también te gustaría probar esta tendencia de efecto piel, entonces aquí te dejamos algunos conjuntos que podrían servirte de inspiración, ten en cuenta que podemos ir de total looks de cuero hasta pequeños destellos que dejan a la vista la presencia de esta textura que promete un outfit digno de la máxima tendencia de la moda como lo es el ‘lujo silencioso’.

Gabardinas de cuero

Las gabardinas de cuero tienen el poder de cambiar cualquier look, son esa pieza que se convierte en la cereza del pastel, así que no dejes pasar la oportunidad de adquirir una de este tipo, lograrás uno de los outfits más empoderados y elegantes. Añade unas botas y estarás lista.

Efecto piel en tendencia 2025 Pinterest (Pinterest)

Toques de cuero para un look casual

No es necesario un look completo de cuero, con pequeños toques de esta textura ya podrás sumarte a la tendencia, puede ser desde tu calzado, bermudas, blazer o incluso un top, esta opción es perfecta si lo que buscas es un outfit casual y cómodo.

Efecto piel en tendencia 2025 Pinterest (Pinterest)

En prendas mini luce mejor

El cuero cobra más poder si lo utilizas en prendas cortas, por ejemplo este conjunto de minifalda y chaqueta que se complementó con medias de cristal negras y stilettos, o bien este blazer vino tinto que enmarcó la figura con un cinturón y detalles como calcetas de encaje y tacones.