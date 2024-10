Estos son los pantalones que triunfarán en 2025 y los que ya no se llevarán o lucirás desactualizada

Aunque todavía falta para que 2024 acabe, las tendencias en cuanto a pantalones para el próximo año ya se han hecho sentir y es necesario notarlas si queremos estar a la moda durante este 2025.

PUBLICIDAD

De acuerdo a la estilista Piluka de Echegaray en entrevista a InStyle, cuatro modelos conseguirán triunfar en el street style y las firmas de moda, mientras dos se despedirán en la siguiente añada.

Los pantalones que arrasarán y ya no se llevarán en 2025

¿Quieres saber cuáles son esos pantalones que arrasarán en 2025 y cuáles no se llevarán o te verás desfasada? Solo sigue deslizando para descubrirlo y preparar tu guardarropa para el año por venir.

Los pantalones que conquistarán en 2025

La especialista aseguró a la revista que los pantalones que conquistarán el próximo año son diseños cómodos, sofisticados, halagadores e ideales para cualquier estilo y mejorar todos los ensambles.

Tales como los pantalones holgados, anchos, largos, con silueta oversize y cortes de la cintura al tobillo; sin embargo, habrá cuatro que destacarán sobre todos. A continuación, los presentamos

Los que tienen pinzas

Uno de los pantalones que cautivará el próximo año son los distinguidos pantalones con pinzas. Se trata de una pieza que agrega elegancia a cualquier look y es ideal para combinar con piezas básicas.

Los cargo

El pantalón cargo ha arrasado este año y seguirá haciéndolo el siguiente. La prenda versátil, cómoda y estilosa es perfecta para crear tanto looks effortless con tenis como outfits más chic con tacones.

PUBLICIDAD

Los sastre anchos

Los pantalones de traje son un básico del guardarropa que vamos a ver en todas partes en 2025; eso sí, el próximo año se usarán anchos y combinados tanto con zapatos elegantes como tenis.

Los de mezclilla

Los jeans nunca pasan de moda y no habrá excepciones en 2025, pero no se llevará cualquier pantalón de mezclilla, sino los anchos: wide leg, culotte, palazzo, mom o cualquier figura holgada.

Los pantalones que dejarán de estar de moda en 2025

Los pantalones que ya no se llevarán el próximo año son los modelos contrarios a los que sí se usarán; en concreto, los slim y de tiro bajo se despiden porque no favorecen y están fuera de moda.

Los slim

De acuerdo a Echegaray a InStyle, los pantalones slim posiblemente lleguen a verse sobre la pasarela, pero su presencia será puntual puesto que están pasados de moda y no se usarán en 2025.

Los de tiro bajo

Si bien todavía siguen viéndose en tiendas y looks, la presencia de los pantalones tiro bajo es cada vez menor y no se lucirán el próximo año porque no estilizan la silueta y son muy difíciles de llevar.