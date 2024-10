¿Adiós blazers? Las chaquetas de ‘ante’ serán furor esta temporada por ser elegantes y versátiles: así se llevan

Este otoño, las chaquetas de ante, prometen arrebatarle la corona a los ya básicos (y clásicos) blazers e incluso a las chamarras convencionales para darle ese toque western y elegante a tus looks.

A punto de dar la bienvenida a la temporada más fría del año, el otoño viene para proponer los últimos cambios más arriesgados antes de dar la bienvenida a un 2025, donde no sabemos si el lujo silencioso o el estilo coquette imperarán o pronto veremos nacer nuevos estilos y términos como el ya famoso ‘demure’.

Mientras exploramos lo que está por venir, los expertos auguran el éxito de un tipo de ‘chaqueta’ que hará que las mujeres luzcan verdaderamente elegantes sin la necesidad de utilizar un blazer o una pesada gabardina, incluso, sin que tengas que optar por una chamarra biker o básica, al contrario, esta propuesta combina glamour con comodidad.

¿Qué son las chaquetas de ante?

Marcas como Miu Miu, Isabel Marant y Ralph Lauren auguraron el éxito de las chaquetas de ante o ‘suede jacket’ para este otoño, llevándolas en sus colecciones para la próxima temporada, por esta razón, promete convertirse en una de las piezas básicas del armario para lucir elegante y glamurosa en tu próxima salida.

Si aún no sabes que es una chaqueta de ante o suede jacket, es muy fácil identificarlas, pues se trata de una prenda regularmente marrón que destaca por su textura que suave al tacto y también se le conoce como gamuza o ‘suede’ por su término en inglés.

Suelen ir con algunos flequillos decorativos o en su versión lisa, por lo que, si eres amante de la moda cowboy, esta es la opción perfecta para ti, pero no te preocupes, que existen diversas formas y cortes que la vuelven igual de versátil que cualquier otra prenda, por lo que no tendrás que preocuparte demasiado a la hora de sumarlo a alguno de tus looks.

¿Cómo usar chaquetas de ante?

Si a ti también te gustaría incluir la chaqueta ante en tu outfit, entonces aquí te dejamos algunos looks que podrían servirte de inspiración para sumarla en tu próxima salida, verás que se trata de una de las prendas que lucen tan bien como cualquier otra chamarra e incluso, tienen carácter y son perfectas para estilos como el lujo silencioso.

Desde faldas y vestidos vaporosos, hasta jeans y prendas muy holgadas, este tipo de chaqueta es perfecto para quienes buscan algo nuevo y elegante, para las que se atreven a experimentar y no le temen a las texturas.

Chaqueta de ante con falda

Si buscas un giro profesional y formal, combina una chaqueta de ante con falda, (las satinadas fueron una de las tendencias más poderosas de este 2024), opta por camisas de punto y unos kitten heels.

Chaqueta de ante con jeans

Para un look casual, los jeans son la prenda perfecta, y es que son cómodos y quedan con todo, combínalos con una camiseta básica, y flats, mules o zapatos de tacón bajo, por último añade la cereza del pastel, que es una chaqueta de ante.

Chaqueta de ante con minifalda o pantalón

Estas opciones son perfectas sin importar la temporada o clima donde te encuentres, combina un loo de chaqueta de ante con minifalda y botas y arrasa si vives en climas cálidos o templados, por otro lado, tenemos un outfit más ‘formal’ con un pantalón de corte recto con alpargatas de plataforma top y chaqueta de ante.