Faldas lápiz: 4 maneras juveniles y modernas de reinventar este clásico de la moda en 2024

Como una de las máximas representantes de la feminidad, las faldas lápiz se posicionan como una de las prendas preferidas de esta temporada. Su versatilidad la convierte en la opción ideal para diversas ocasiones, desde reuniones en la oficina hasta citas románticas, si tenemos ideas innovadoras de lucir este clásico atemporal.

Maneras juveniles y modernas de llevar las faldas lápiz

Camisa blanca

De acuerdo con Vogue, esta es una combinación infalible que jamás te dejará mal. Este look sobrio y elegante resalta la figura, pero siempre se le puede dar la vuelta con detalles especiales.

Por ejemplo, opta por accesorios en tonos que rompan con la seriedad del conjunto y aporten un aire juvenil. Esta mezcla de lo clásico con lo divertido es perfecta para quienes buscan un estilo contemporáneo sin perder la elegancia.

Monocromático

Asimismo, para aquellas que desean alargar visualmente la silueta, la falda lápiz combinada con una blusa en el mismo tono es una elección magistral, afirman los expertos. Utilizada por figuras como Meghan Markle, logra un efecto estilizado y cómodo. Si quieres verte más alta, completa el look con unos tacone para maximizar la ilusión de piernas largas.

Con un top sensual

El contraste entre una falda lápiz de cintura alta y un top se erige como la tendencia más atrevida de la temporada. Esta combinación no solo es moderna, sino que también es ideal para destacar la figura femenina. No olvides agregar accesorios y un buen bolso, logrando así una estética chic y juvenil.

Con blazer

Un blazer es el complemento perfecto para realzar cualquier conjunto que incluya una falda lápiz. Este atuendo no solo aporta un toque de sofisticación, sino que también permite jugar con diferentes texturas. Optar por un blazer elevará tu look de inmediato, lo mismo que sucede si añades una gabardina. Para un look moderno y elegante que destaque en cualquier evento, este es infalible.