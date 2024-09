“Parece gatito espinado”: Camila Cabello es criticada por su ‘peculiar’ caminata en Paris Fashion Week

Apenas comenzó la Semana de la Moda de París y ya nos ha regalado uno de los momentos más icónicos cuando, Belinda, tropezó en medio del desfile de L’OREAL y fue Anitta quien se acercó a ayudarla para levantarse, dejando una muestra de la amistad entre mujeres y un mensaje de sororidad.

Esto no es todo, pues tal parece que las mujeres latinas han venido a adueñarse de las pasarelas del Paris Fashion Week, y es que, no solo fue la estrella del pop en México y la diva brasileña las que se robaron la atención también Camila Cabello quien presumió sus imponentes curvas en el mismo desfile al que acudió Belinda.

En la misma pasarela estuvieron presentes, Kendall Jenner y Cara Delevingne, además la cantante de ‘Señorita’ posó junto a Eva Longoria y Jane Fonda en una imagen que muestra a distintos íconos destacados del mundo de la moda, entretenimiento y música.

El look de Camila Cabello en la pasarela de L’OREAL

Con un desfile que sin duda fue toda una celebración a la mujer, L’OREAL tuvo a sus mejores modelos en su pasarela de Paris Fashion Week con las famosas que han formado parte de su lista de embajadoras, todas usando una gama de color que iba del rojo, al blanco y el negro, dejando a su paso los looks más glamurosos del primer día.

Exaltando la diversidad y el valor de las mujeres, L’OREAL logró uno de los desfiles más poderosos de la Semana de la Moda, acompañados de las mujeres que han destacado en cada uno de sus rubros, dejando su ya icónico lema: “Porque tú lo vales” en la parte de atrás mientras cada mujer desfilaba con un atuendo distinto.

Imposible definir cuál sería el favorito, pues a su forma, casa una logró brillar dependiendo de su forma de ser, entre ellas, Camila Cabello, que deslumbró con un vestido palabra de honor en color negro aterciopelado al que complementaron con unas medias cristal negras y zapatos de tacón en punta, una apuesta elegante para triunfar en una fiesta de noche.

Para su beauty look, la cantante lució una larga cabellera negra con flequillo, mientras lució un maquillaje natural en tonos mate con labios marrones y unos ojos con un ligero delineado de gato que la hicieron verse espectacular.

Usuarios critican la forma de caminar de Camila Cabello en Paris Fashion Week

Los videos difundidos en redes sociales que dejan ver más detalles de la participación de Camila Cabello en Paris Fashion Week de la mano de esta prestigiosa marca de belleza, hicieron que la cantante se llevara los aplausos, sin embargo, hubo quienes, tal como alguna vez habría pasado con Paris Hilton, criticaron su forma de desenvolverse en la pasarela.

Los pasos de la cantante cubana fueron tan largos que provocaron que su caminata se viera un tanto extraña, por lo que sus detractores no tardaron mucho en criticar su paso por la pasarela comentando:

“Si no es conmigo que sea con una que camina como Camila”, “No es que no sepa caminar con tacones es que caminar en pasarela es un arte”, “fácilmente soy camila cabello caminando con tacones”, “¿Y esa caminata, preciosa?”, “Para las que mantienen criticando a las modelos, ahí está la prueba de que ningún trabajo es fácil”, “yo a los 6 años con los tacones de mi mamá”, “No son los tacones, es su marcha. Ella en vez de estirar la pierna las flexiona, más bien ya es su caminar por qué los tacones no se ven tan altos y ella a usado más altos que esos”.