¿Cómo son las uñas fombré? La manicura combina las ‘french nails’ con el efecto ‘ombré’

El mundo de las manicuras siempre está en constante actualización. No obstante, si hay un estilo que se ha impuesto en los últimos años es el de llevar diseños minimalistas, limpios y elegantes.

PUBLICIDAD

Dentro de esa corriente, una de las más recientes tendencias en surgir son las uñas fombré, una manicura creada por Harriet Westmoreland que fusiona dos clásicos: las uñas francesas y las ombré.

“Tomé lo mejor de ambas manicuras y las combiné”, contó la manicurista a Vogue. “Siempre me ha encantado la manicura ombré, pero a veces los diseños de uñas tradicionales no son tan populares entre mis clientas, así que he creado una versión más sutil y vanguardista, el fombré”.

La manicura fombré se caracteriza por ser minimalista, sofisticada y “glossy” | (Usuario/Instagram)

¿Qué es la manicura fombré, la tendencia de uñas ideal para las mujeres elegantes?

Westmoreland aclaró que las fombré se caracterizan por ser resplandecientes y “glossy”. Y es que, según explicó, “debido a la combinación de colores, capta la luz y emite un reflejo súper brillante”.

También destacó que emplea el color, pero manteniendo la sutilidad y la apariencia translúcida, lo que deja ver el lecho ungueal. “Realmente es una manicura que muestra tus uñas, pero mejor”, dijo.

La manicura fombré se caracteriza por ser minimalista, sofisticada y “glossy” | (Usuario/Instagram)

¿Las uñas fombré quedan bien en todos los largos?

En su conversación al medio, la nail artist apuntó que esta manicura híbrida se ve bien en uñas con cualquier forma y largo posible, pero ella las prefiere en unas cuadradas y con una extensión midi.

Asimismo, destacó que la sencilla y favorecedora mani ha sido su creación más popular hasta la fecha. “Nunca había tenido tanta respuesta en las redes sociales a una manicura, ¡nunca!”, aseveró.

En cuanto a los tonos ideales para hacer estas uñas, la especialista dice que los blancos, melocotones y rosa son perfectos pero el truco para conseguir el look es que se mantengan transparentes.