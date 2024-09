¡Mejor que el negro! 6 looks elegantes con blazer blanco que te inspirarán a darle un giro a tu look

La paleta de color de este año se compuso de colores neutros, blanco, negro, gris, beige, todo con una estética minimalista que grita lujo y sofisticación, dejando como resultado algunos de los looks mejor cuidados de los últimos años que en su elegancia, ayuda también a resaltar la belleza natural.

Y, por si todavía no lo habías notado, el blazer blanco, empezó a convertirse en uno de los favoritos de las mujeres, comenzando a ser el básico del armario de las mujeres danesas desde principios de año, siendo utilizado por las mujeres de Copenhague y Nueva York, trasladándose hasta los guardarropas de la realeza y famosas como Blake Lively, Gisele Bündchen, Eva Longoria y Victoria Beckham.

Tendencia blazer blanco Pinterest (Pinterest)

Fueron grandes firmas de moda como Schiaparelli y Chloé las que proclamaron su éxito para la temporada de primavera/verano 2024, pero aunque esta época esté por terminar en algunas partes del mundo, es un hecho que se mantendrá como una de las piezas básicas para deslumbrar con tu próximo outfit, lo que reste del año.

El blazer blanco será tu nuevo básico lo que reste del año

El blazer blanco y en realidad cualquier prenda superior de este color será uno de los más populares este año, retomando una de las estéticas que diseñadoras como Coco Chanel llevaron a lo más alto.

Durante años, este color fue considerado como un símbolo de poder adquisitivo, y es que las prendas blancas, por su dificultad para mantener esa pureza y limpieza que requieren, solo podían costearla las personas más ricas y, a pesar de que eso ya ha cambiado, este color sigue reflejando ese toque sofisticado digno del estilo del lujo silencioso, que propone una estética minimalista con atención al detalle.

Así puedes combinar un blazer blanco Pinterest (Pinterest)

¿Cómo usar un blazer blanco?

Si a ti también te gustaría sumar esta prenda en tu guardarropa, aquí te dejamos algunos looks que podrían servirte de inspiración, lo mejor de todo es que sin importar la temporada, esta es una de las prendas que se adaptan perfectamente a cualquier estilo, es versátil y es sofisticado, así que no temas sumarlo a tu estilo la próxima vez que quieras que tu look destaque.

Considera usar un blazer blanco la próxima vez que desees que tu outfit luzca costoso y elegante, te darás cuenta de que no necesariamente tenemos que usar el color negro para algo sofisticado, también puedes experimentar con otros colores neutros para tener el mismo resultado, sin apostar por lo básico.

Blazer blanco de forma elegante

Si buscas un look elegante, deja atrás el negro y apuesta por un total look blanco que incluya un blazer blanco que incluya algunos detalles y suma unos pantalones sastre, por último incluye unas sandalias de tacón. Por otro lado, si lo tuyo no son los outfits monocromáticos, crea un contraste con el negro, lleva un peinado de pelo recogido e incluye joyería dorada.

Blazer blanco en tendecia 2024 Pinterest (Pinterest)

Blazer blanco para un look casual

Los looks casuales lucen mejor con blazers blancos, son elegantes y una idea fresca y moderna para tu próximo atuendo, combínalos con jeans y tenis para que vayas cómoda a cualquier lugar, complementa con una playera estampada o con algún tipo de frase en ella, suma algún bolso pequeño y estarás lista.

Blazer blanco en tendencia 2024 Pinterest (Pinterest)

Blazer blanco de forma glamurosa

Esta es quizá nuestra parte favorita, pues el blanco es todo menos aburrido, si lo tuyo son los looks que destaquen a donde sea que vayas, entonces combínalo con prendas como faldas satinadas o vestidos. Les puedes añadir algunos detalles como este lazo en color rosa y bolso pequeño amarillo que lo vuelven una opción perfecta para un evento formal.