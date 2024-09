¿Qué son las mechas ‘ahumadas’? La técnica mejor que el balayage ideal para ocultar canas

¿Estás pensando en hacerte un cambio de look? Entonces es momento de que conozcas las mechas ‘ahumadas’ esas que prometen transformar tu cabellera de una forma elegante que además ayuda a disimular las canas.

Este 2024, las tendencias de coloración de cabello dejaron atrás los tintes rubios, para dar paso a estilos mucho más discretos que apuesten por resaltar la belleza natural, lo que incluye colores como castaños, negros y hasta cobrizos, pero si eres una fanática empedernida del balayage, entonces las mechas ahumadas pueden ser la opción perfecta para ti.

Un cambio de look siempre es una decisión complicada, pero, a diferencia de otras técnicas, las mechas ahumadas son la opción perfecta para mujeres de edades maduras que además de optar por algo moderno, buscan un estilo que les permita disimular las canas y que sea de mayor duración, es aquí cuando estas mechas que han regresado, prometen convertirse en tus nuevas aliadas.

Mechas ahumadas en tendencia Pinterest (Pinterest)

¿Qué son las mechas ahumadas o smokey hair?

El cambio de temporada está a muy poco de llegar, y esto abre paso a una evolución en nuestro aspecto, apostar por algo diferente antes de que nos despidamos de este año que ha promovido una estética sofisticada que refleje atención al detalle.

Y esto no solo habla de estilo y mucho menos engloba solo las prendas que componen a nuestro armario, pues también se ha trasladado al mundo de la belleza. Esta es la razón por la que las mechas ahumadas han regresado para convertirse en la alternativa perfecta para quienes buscan un cambio en su look que las haga destacar sin importar la edad.

Pero ¿Qué son las mechas ahumadas o smokey hair?, se trata de una técnica de coloración de cabello que parte del color gris, dejando un degradado sutil con un difuminado suave en tu melena.

Estas también son conocidas como mechas smokey o sfumatto que parten de una paleta de colores fríos, que dejan un efecto ceniza y parten apenas unos centímetros por debajo de la raíz, además ayuda a dar luminosidad y profundidad al cabello en los que se pueden integrar otros tonos de los más oscuros a los más claros, dejando unos imponentes reflejos plateados.

Mechas ahumadas en tendencia Pinterest (Pinterest)

¿A quién favorecen las mechas ahumadas?

Este tipo de coloración muy parecida al icónico balayage es ideal para las mujeres de todas las edades, sin embargo, los expertos las recomiendan para edades maduras, pues se convierten en una buena alternativa para disimular las canas sin necesidad de decolorarlas, más bien resaltando la belleza de esos cabellos platinados.

Lo mejor de todo es que no solo ayuda a disimular las canas, o a aportar luminosidad, también ayuda a rejuvenecer el rostro, dando ese toque moderno que tanto buscabas para ese cambio de look que no te habías atrevido a hacer.

Como siempre, lo más recomendable para mantener este tipo de mechas, es el uso de productos que ayuden a mantener el color por más tiempo, lo mejor de todo es que esto es sencillo, pues la decoloración parte casi de la base del tono de tu cabello, por lo que no es considerada una técnica agresiva.