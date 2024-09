¿Qué son las ‘cloud nails’? La manicura perfecta para novias y mujeres elegantes

Las ‘cloud nails’ son las uñas ideales para quienes buscan un look discreto y sofisticado

Los acabados transparentes han estado ganando terreno en el mundo de las manicuras. El auge las lipgloss y milky nails son prueba de ello, pero estas no son las únicas uñas dentro de la tendencia.

Otra mani de este estilo translúcido y natural que comenzó a arrasar desde inicios del año pasado y es ideal para mujeres elegantes y novias en su día especial son las etéreas cloud nails o uñas nube.

La trend que proporciona un terminado blanco tenue y muy sofisticado a las uñas y ha conquistado a celebridades como Angelina Jolie. ¿Quieres saber más al respecto? Tan solo sigue leyendo.

¿Qué son las cloud nails?

Las cloud nails son una manicura de la misma familia de las milky bath. Se trata de unas uñas que ofrecen un baño de color blanco semitransparente puro que deja un acabado natural, según Byrdie.

Sin embargo, es lo justamente nublado como para esconder cualquier imperfección en las uñas. Por eso, se considera que entra en la categoría my nails but better que tanto ha conquistado.

Si bien la manicura blanca es un clásico atemporal, el terminado de las discretas cloud nails añade una pizca de ensueño que está muy en boga actualmente y es infalible para triunfar cualquier época.

¿Cómo hacerse las cloud nails en casa?

Debido a que se trata de un diseño caracterizado por su limpieza y sencillez, las cloud nails pueden parecen fáciles de hacer. No obstante, es una manicura que amerita algo de habilidad y atención.

Y es que el esmalte transparente es proclive a dejar vetas si no se aplica bien. Aclarado el punto, a continuación, te presentamos el paso a paso para crearlas, de acuerdo a la revista antes citada.

Paso 1 : prepara las uñas correctamente con un limado y pulido con el largo y forma que desees.

: prepara las uñas correctamente con un limado y pulido con el largo y forma que desees. Paso 2 : masajea tus uñas con aceite para cutículas y deja actuar por unos minutos.

: masajea tus uñas con aceite para cutículas y deja actuar por unos minutos. Paso 3 : empuja las cutículas y limpia el área. Luego, aplica una base filler para tener un lienzo suave. Y es que este tipo de manicura amerita que se vean la menor cantidad de surcos.

: empuja las cutículas y limpia el área. Luego, aplica una base para tener un lienzo suave. Y es que este tipo de manicura amerita que se vean la menor cantidad de surcos. Paso 4 : aplica una fina capa de esmalte de uñas blanco transparente. Se debe cuidar que la capa sea delgada porque una muy gruesa en la primera pasada causa un terminado jaspeado o pegajoso.

: aplica una fina capa de esmalte de uñas blanco transparente. Se debe cuidar que la capa sea delgada porque una muy gruesa en la primera pasada causa un terminado jaspeado o pegajoso. Paso 5: una vez que se seque la primera, aplica otra fina como segunda capa y deja que se seque antes de poner una superior de brillo para ultimar la manicura. Así, tus cloud nails estarán listas.