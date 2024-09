¿Adiós animal print? El print de ondas será tendencia este 2024/2025: así podrás llevarlo

Solo faltan 10 días para el otoño oficialmente llegue, pero las tendencias para esta temporada ya se hacen sentir, pues durante las diversas Semanas de la Moda, se dieron adelantos de lo que en estos tres meses estará en boga y lo que sencillamente ya no generará impacto, como el estampado animal print, que mermará.

Desde inicio de año hay diseño que se viene imponiendo a pesar de las estaciones climáticas y se trata de las Print ondas. Durante la pasarela de Primavera-Verano, la marca italiana de lujo Bottega Veneta mostró unos espectaculares vestidos que evocan la década de 1970, pero con un toque moderno, que lo hace único.

Los estampados de ondas han tenido diferentes momentos de popularidad a lo largo de la historia. Su aparición más significativa en la moda se dio en los años 60 y 70, con la estética psicodélica y geométrica del movimiento mod, donde las formas fluidas y abstractas dominaban. Las ondas evocaban libertad, movimiento y una visión futurista de la moda.

Según el portal especializado en el mundo del fashion, Elle, “las ondas pueden combinarse bien con texturas lisas y neutras, o para un efecto de mayor impacto, con micro cuadros o rayas.

A qué tipo de cuerpo les queda bien

Este tipo de estampado son ideales para las mujeres con cuerpo tipo rectángulo, porque las ondas añaden dimensión y curvas visuales, lo que favorece a quienes desean crear una apariencia más voluptuosa. Mientras que para las que lo tiene similar a un triángulo, se aconseja que las ondas estén en la parte superior para equilibrar la figura al atraer la atención hacia esa área, compensando caderas más anchas.

Las ondas suaves y de tamaño medio o pequeño son ideales para no añadir demasiado volumen a la silueta de las chicas con el cuerpo ovalado o con curvas. Para sacarle el máximo provecho, estas ondas pueden ser en vertical o en horizontal, según lo que deseas proyectar. Las horizontales ensanchan, mientras que las verticales tienen el efecto contrario.

Con qué se puede combinar

Para lucir sofisticada y a la moda con las prints ondas, pues debes combinarlas con colores sólidos o neutros porque equilibra el look. Y hay que sumarle que los accesorios deben ser sencillos minimalistas, para que no resaltan, porque la atención debe estar centrada es en el estampado de la prenda. Los expertos aconsejan usar materiales sin texturas adicionales permite que el estampado destaque sin competir con otros elementos del look.