La revolución ‘preloved’: cómo la adopción de la moda de segunda mano está cambiando la industria

El mercado de la moda sostenible está viviendo un auge sin precedentes, impulsado por un creciente interés de los consumidores en opciones de compra que promuevan la conciencia ambiental. Este cambio de hábitos responde a la creciente preocupación por los efectos perjudiciales de la moda rápida, que contribuye a la sobreproducción, el aumento de residuos y la explotación de recursos naturales.

En este contexto, los consumidores tienen a su disposición alternativas de plataformas que les permiten adquirir ropa de segunda mano, o “preloved”, de manera fácil y rápida, evitando así apoyar el modelo de compra de la moda rápida.

“Al pasar una prenda que has querido para que alguien más la aprecie, estás contribuyendo a un ciclo de sostenibilidad accesible para todos. Aunque muchas personas desean ser más conscientes y sostenibles, a veces eso puede parecer poco realista. Lo que vemos con el modelo ‘preloved’ es que es una forma en la que todos podemos participar en este esfuerzo”, señaló Cecilia Ollero, Country Manager de GoTrendier en México.

Ollero agregó que “es ingenuo” pensar que las personas dejarán de comprar moda rápida únicamente por razones de precio ya que la ropa sigue siendo atractiva y una forma de expresión importante. “La moda es aspiracional, y este enfoque de la segunda mano permite que todos se involucren. Incluso los pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia y tener un impacto positivo en el medio ambiente”, sentenció Ollero.

Las nuevas generaciones lideran el mercado de segunda mano

La moda de segunda mano ha evolucionado de ser una opción rechazada por muchos a convertirse en una tendencia dominante en la que los consumidores pueden encontrar artículos variados a precios accesibles y en buen estado. Sobre esto, Ollero sentenció que si tienes ropa en tu armario que no utilizas, lo mejor es venderla para que otra persona pueda darle un uso.

En cuanto a las principales consumidoras en el mercado de ropa reutilizada, la especialista señaló que es interesante observar que el mayor grupo de usuarios proviene de las generaciones más jóvenes, como la Generación Z y los Millennials y cómo cada vez la generación X, personas de mayor edad, se ha unido al movimiento.

Ollero detalló que muchas mujeres están involucradas en emprendimientos relacionados con la ropa reutilizada, como pequeñas tiendas de segunda mano, iniciativa que les permite tener un ingreso adicional, sin mencionar que esta forma de compra significa un ahorro que también es importante en el día a día.

De acuerdo con el reporte anual de GoTrendier, entre las marcas más buscadas en el mercado de segunda mano destacan Michael Kors, Adidas, Calvin Klein y Tommy Hilfiger, tendencia que refleja el creciente interés en prendas de alta gama al alcance de todos. Asimismo, señala que la creciente popularidad de la moda reutilizada ha sido también impulsada por la influencia de la realeza y las celebridades, como Kate Middleton y Meghan Markle, quienes han lucido ropa preloved en eventos públicos.

Respecto al futuro de la industria del second hand, la especialista indicó que es un proceso gradual pero con resultados prometedores. “El cambio hacia la moda reutilizada no va a pasar de la noche a la mañana. No se trata de que toda tu ropa sea de segunda mano de inmediato pero es muy fácil empezar. Al dar el primer paso ofreciendo una segunda vida a tus prendas, ya estás contribuyendo al cambio”. Cada acción cuenta y, al adoptar esta práctica, estás ayudando a construir un futuro más sostenible. No subestimes el impacto positivo de cada elección que haces en tu camino hacia una moda más consciente.”