“¿Cómo a Selena se le hace atractivo?”: Benny Blanco presume su extravagante pedicure y usuarios critican sus dedos

Benny Blanco ha vuelto a hacer ruido en redes sociales, luego de que su pedicurista presumiera su extravagante diseño que ya dio de qué hablar, pues mientras unos lo consideraron como arte, otros lo llamaron “repugnante”.

PUBLICIDAD

No cabe de duda que la imaginación y creatividad del productor musical va más allá y es que su particular diseño, provocó una oleada de comentarios y reacciones que incluso, mencionaban que no era necesario saber que eran de Benny Blanco para reconocer los dedos de los pies del novio de Selena Gomez.

Luego de que esta fotografía se viralizara en redes sociales, los internautas cuestionaron, una vez más, a Selena Gomez sobre su noviazgo con el productor que, en repetidas ocasiones, es criticado por su forma de vestir, razón por la que algunos han criticado este romance de la cantante, quien, a pesar de los comentarios, en repetidas veces se ha mostrado profundamente enamorada de su novio.

Selena Gómez El novio de la cantante ha recibido críticas en redes por cómo aparece con ella en estas fotos (@selenagomez/Instagram)

Benny Blanco presume su pedicura persa

El novio de Selena Gomez siempre encuentra una manera de sorprender a los internautas, y es que, su particular pedicura, provocó una ola de reacciones en redes sociales sobre el diseño que presumió en los dedos de sus pies.

Fue a través de sus historias de Instagram que Benny Blanco presumió el diseño de las uñas de sus pies que corrió a cargo de Tahvya Krok, propietaria de Nailed by Tav en Pasadena, California, misma que lo compartió en su cuenta donde muestra sus diseños más extravagantes y creativos.

El colorido diseño emulaba el arte del tapiz persa que incluía formas hechas a mano alzada, en colores azules, rojos, blancos, negros y amarillos, sin embargo, la peculiaridad de este pedicure, radicó en la parte superior de la uña, que fue adornada con un pedazo de tela que daba ese terminado de alfombra. El productor y compositor no perdió la oportunidad de presumir su diseño de uñas, en sus Instagram Stories, mientras paseaba por un museo de arte y disfrutaba de unos snacks.

Esta no es la única vez que Benny Blanco se hace un diseño así de particular, pues en febrero pasado, fue al estudio de Tahvya Krok, para hacerse unas uñas de ‘pepinillos’

PUBLICIDAD

Usuarios reaccionan a la pedicura de Benny Blanco

La pedicura de Benny Blanco no pasó desapercibida en redes sociales y los usuarios no tardaron mucho en identificar los pies del productor quien logró desatar una ola de emociones en el público.

“No necesitábamos ver esto”, “¿Cómo a Selena Gomez se le puede hacer atractivo?”, “Esto debería tener un aviso de contenido sensible”, “Siento que es impresionante porque definitivamente es arte, pero también ridículo al mismo tiempo”, “Sabía que estos serían los dedos de los pies de Benny LMAO”, “¿Por qué no se afeita los dedos de los pies?”.

Aunque los dedos de los pies de Benny Blanco causaron el desagrado del público, hubo quienes aplaudieron el diseño del productor y el trabajo que hubo detrás, gracias a su pedicurista que logró captar perfectamente la esencia de una alfombra persa, presumiendo su habilidad para un diseño a mano alzada.