Los jeans ‘globo’ arrasan este 2024 por su particular forma: estas son las claves para usarlos con elegancia

La extensa oferta en cuanto a jeans puede ser abrumadora, y es que, mientras los wide leg, “borraban del mapa” a los skinny, nuevas formas se colaron en las tendencias, demostrando una vez más el dinamismo y versatilidad que esta prenda básica del armario tiene.

PUBLICIDAD

Este ‘terremoto’ que ha enfrentado el mundo de la moda ha dejado algunas prendas del pasado adquieran mayor popularidad, tales como los jeans acampanados, las hombreras y los conjuntos sastre, reviviendo tendencias de décadas de los 60, 70, 80 y 90, dejando un ligero aire nostálgico y melancólico al que muchas mujeres ya se han inclinado.

`Pero si algo es un hecho es que este año, fue el año de los jeans, de los acampanados, a los bootcut, para pasar a los baggy y cargo, palazzo y esta vez, los ‘globo’ o ‘balloon’ que prometen ganarse tu corazón con una particular forma que es difícil de ignorar, por lo que, bien pueden funcionar como una pieza statement de tu outfit, no temas darles una oportunidad y acapara la atención con estos pantalones de mezclilla.

Jeans globo Pinterest (Pinterest)

Los jeans globo serán tendencia esta temporada

Si buscas darle un giro a tu look, entonces los jeans globo o ‘balloon jeans’ son para ti, pues poseen una forma única que sí o sí tienes que probar. Son favorecedores, chic y una de las opciones más chic de este año, no por nada se colocaron como los grandes favoritos a principios de año y su legado parece continuar los meses que restan del 2024.

Si ya te aburriste de los mom jeans o los cargo, entonces los ‘globo’ son para ti, dale una oportunidad a una de las formas más especiales entre los jeans, y es que, si algo te puedo asegurar, es que destacarás donde sea que vayas, eso sí, no les tengas miedo, son casi tan elegantes como cualquier otro.

Los jeans ‘globo’ o ‘balloon jeans’ se caracterizan por su tiro alto, pero su particularidad radica en la forma en la que estos caen, ampliando su forma justo como si un globo se inflara, haciendo una curvatura justo a la altura de los muslos y rodillas, alcanzando su punto máximo a esa altura y posteriormente, ‘desinflándose’ hasta cerrar su forma a la altura de los tobillos.

¿Cómo usar jeans globo?

Este tipo de jeans han vuelto de la década de los ochenta para hacerse un lugar en tu armario, esta es la razón por la que el volumen es su principal característica, y si estás convencida a usarlos, aquí te dejamos algunos looks que podrían servirte de inspiración.

PUBLICIDAD

Para un look elegante

No juzgues estos jeans por su forma, dales una oportunidad y verás como te hará lucir como una verdadera experta en moda, combina jeans globo con sandalias de tacón y camisa satinada para estar fresca de día, o bien, apuesta por un look abrigador, con una sudadera y botines, no olvides que los tonos neutros elevan tu outfit.

Jeans globo Pinterest (Pinterest)

Para un look casual

Para un look casual no olvides que su dupla perfecta son unos tenis, ya sea que optes por tipo bota, o chunky, combina con un top deportivo o crop top y añade una shacket, chaqueta bomber o biker, por último añade accesorios como una gorra o bucket hat.

Jeans globo Pinterest (Pinterest)

Para un look glamuroso

Si eres de las que les gusta destacar por sus outfits bien elaborados y pensados, entonces estas opciones son para ti, combina piezas que puedas fajar, o tipo crop, de esta forma, seguirás presumiendo una silueta estilizada, combina con camisa y chaleco o bien con sudadera y camisa, añade botines o stilettos y tendrás listo el look más chic.