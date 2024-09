“Hasta los ojos le cambiaron”: Ninel Conde presume su cambio de look pero su rostro alerta a los fans

Desde hace unos meses, Ninel Conde ha estado en el ojo del huracán por los cambios estéticos a los que se ha sometido y que no han sido del agrado de sus fans, quienes no tardaron en compararla con Lyn May, pues presumió unos impactantes labios y diminuta nariz que escandalizó e incluso sus seguidores aseguraron que “Ya no parece ella”.

Conocida por su sensualidad y glamuroso estilo de vida, la actriz comenzó a preocupar a los fans debido a las decisiones que ha tomado respecto a su apariencia, tanto, que famosas como Niurka Marcos, ya ofrecieron su postura sobre los cambios que ha sufrido ‘El Bombón Asesino’, quien tradujo esta radical transformación como un “sinónimo de inseguridad” y aseguró que es resultado de dismorfia corporal.

Fue Elisa Beristáin quien dio a conocer que Ninel Conde viajó hace tres meses hasta Turquía, específicamente a Estambul, para retirarse los biopolímeros que se había inyectado en el rostro, tiempo atrás:

“Están los mejores cirujanos plásticos del mundo, ella habría viajado hace tres meses y lo que se hizo, pues, nos da mucha tristeza saber que Ninel es una de las víctimas de los biopolímeros que se fue a retirar a Estambul”.

Ninel Conde Instagram: @ninelconde (Instagram: @ninelconde)

Ninel Conde presume su cambio de look rubio

Ninel Conde ha vuelto a hacer ruido en redes sociales, esta vez, compartiendo su cambio de look, dejando atrás su icónica cabellera castaña para apostar por el rubio; sin embargo, este tinte y la transformación de su rostro volvió a hacer ruido en redes sociales.

La actriz se sumó a la famosa técnica balayage, presumiendo su visita al salón de belleza, ‘Armandeus’ ubicado en Brickell, Miami: “¿Qué les parece este cambio de look? Ya les voy a subir una fotito oficial, pero mis seguidores en Instagram tienen que ser los primeros” comentó Ninel Conde, posteriormente, subió una fotografía que dejaba ver a detalle el cambio de look que se hizo.

“En la vida Dios nos manda seres de luz … Gracias por este súper cambio de look! Por consentirme y sobre todo darme siempre amor! Enrique Guzmán, eres el mejor!”.

Ninel Conde con cambio de look Instagram: @ninelconde (Instagram: @ninelconde)

Fans ruegan a Ninel Conde parar con las cirugías estéticas

Aunque el ‘Bombón Asesino’ presumió una melena envidiable, las reacciones a su rostro no tardaron mucho en llegar e incluso, hubo quienes le pidieron dejar las cirugías estéticas, alegando que ella ya era una mujer hermosa antes de realizarse estos procedimientos y que, poco a poco, estaba “dejando de ser ella”.

En redes sociales, la actriz de 47 años omitió los comentarios, pero en el video compartido por el salón de belleza se puede leer el descontento de sus seguidores por este abrupto cambio:

“Lo peor de todo es que ella se siente bella”, “Ya ni se parece”, “¿Qué paso con Ninel? Era naturalmente bella”, “¿Qué le hicieron? ¡Ya no existe Ninel Conde!”, “Ya perdió su entidad, su físico es otra persona no parece ella”, “¡Totalmente diferente! Muy joven mi pregunta es su hijo la reconocerá?”, “Por favor ya dejen de decirle que se ve bien... No es hate respeto y admiro su trayectoria, pero de verdad los comentarios que la alientan a más cirugías la están llevando a la destrucción”.