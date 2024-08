Almendrada, cuadrada y más: así es la manicura que debes llevar según la forma de tu uña

La manicura es un arte que no solo realza nuestras manos, sino que también puede transformar por completo nuestra apariencia. Sin embargo, elegir el estilo adecuado no siempre es fácil, especialmente con tantas opciones disponibles para las uñas, que muchas veces no respetan nuestra forma natura.

¿Cómo saber que manicura debes llevar según la forma de tu uña?

La clave para seleccionar la forma de uña ideal está en observar la curva entre la lúnula (esa parte blanca en la base de la uña) y la raíz de la misma.

Si la curva es recta, las uñas cuadradas serán perfectas para ti. Sin embargo, si es más redondeada, seguir esa forma natural te ayudará a conseguir una manicure muy atractiva. Esta sencilla observación puede marcar la diferencia, aseguran desde Vogue.

Asimismo, recomiendan unirse a las tendencias de limado y color ahora que se acerca el cambio de estación, para alejarnos de la frescura juvenil del verano e ir más hacia lo sobrio y sofisticado.

“Ahora, la tendencia girará en torno al término medio; ni muy largas, ni muy cortas, y más redondeadas. En cuanto a tonos, los nudes y la tendencia old money seguirá predominando este invierno, aunque se ha notado una mayor receptividad hacia otros estilos y colores más atrevidos, como jugar con las diferentes tonalidades de verde”, explica la misma fuente.

Para uñas redondas, las manicuras con acabados suaves o diseños curvos suelen lucir muy bien. Puedes experimentar con técnicas como ombré, degradados o patrones fluidos. Si tus uñas son cuadradas, puedes optar por una manicura con bordes rectos. Los diseños geométricos, líneas y colores sólidos son muy favorecedores.

Por otro lado, las uñas en forma de almendra son elegantes y sofisticadas. Juega con manicuras que contengan detalles llamativos, como arte gráfico o efectos 3D, mientras que las stiletto combinan con diseños más artísticos y dramáticos. Puedes optar por manicuras con acabados mate, glitter, o incluso arte abstracto.