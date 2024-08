“Parece una burla”: Barbie inspirada en Juan Gabriel desata indignación aseguran “parece Ángela Aguilar”

¡Juan Gabriel ya tiene su propia Barbie! Este tributo de una de las muñecas más famosas del mundo llega ocho años después de la muerte de quien es considerado como una leyenda de la música mexicana, siendo uno de los ídolos más respetados y aplaudidos, siendo este un recordatorio de su legado musical.

“Esta muñeca Barbie rinde homenaje al prolífico compositor, cantante y compositor Juan Gabriel, reconocido como uno de los artistas musicales más influyentes de América Latina”.

Esto no es todo, pues el cantante y compositor, también dejó huella en el mundo de la moda, siendo reconocido por su extravagante estilo, compuesto por brillantes y coloridas prendas de ropa, misma que buscó ser capturada a través de la icónica muñeca de Mattel, que acaba de lanzar su versión de ‘El Divo de Juárez’ con un traje negro y dorado que emula a uno de los atuendos que Juan Gabriel utilizó durante su concierto en el Palacio de Bellas Artes en 1990.

Barbie lanza muñeca dedicada a Juan Gabriel

El look que porta la muñeca, que ahora pertenece a la línea ‘Signature’ de Barbie, luce un jumpusuit negro y brillante con detalles bordados en color dorado que se complementan con la chaqueta corta estilo bolero con diseños ornamentales que simulan un traje de charro.

Los accesorios no podían faltar, pues a su look sumaron una gargantilla dorada con una piedra negra justo al centro, largos aretes ornamentales y sandalias de tacón. Por otro lado, su beauty look fue una esplendorosa cola de cabello recogida en forma de moño, dejando su pelo color azabache de la que asomaba un mechón de cabello con una ondulación y claro, no podía faltar su micrófono.

Además de recordar el legado musical y cultural que ‘Juanga’ dejó, el lanzamiento de la muñeca lleva fechas importantes para México, haciendo el anuncio en vísperas del Día de la Independencia y días previos al Día de Muertos, pues saldrá a la venta oficialmente el 15 de octubre limitándose a solo dos muñecas por cliente.

Barbie de Juan Gabriel causa opiniones divididas

El diseño de la muñeca Barbie de Juan Gabriel ha provocado una ola de opiniones divididas en redes sociales, pues hay quienes esperaban más de Mattel, tanto que, incluso hay quienes aseguraron que no capturaba la esencia del compositor y que lucía más parecida a Ángela Aguilar y Selena Quintanilla que al propio ‘Divo de Juárez’.

Mientras uno desean tener la muñeca en sus manos, otros no tardaron en reflejar su disgusto a través de la muñeca, pues esperaban otra forma de honrar el legado del compositor, asegurando que la muñeca parecían otras famosas, menos el propio Juan Gabriel.

“¿No podían hacer un Ken de Juan Gabriel? Solo porque se parece a Ángela es que no me agrada la muñeca”, “Les quedó de la biri biri bom bom”, “Le hicieron Barbie a la Aguilar”, “Parece más a Ángela, esta bonita, pero nada que ver con JG”, “¿Es una burla?”, “Parece una burla a Juan Gabriel”, “De Juan Gabriel no tiene nada más bien se parece a Selena o Ángela Aguilar”.