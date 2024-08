¿Es malo? La razón por la que no deberías aplicar perfume en el cuello

Razón por la que no deberías aplicar perfume en tu cuello.

¡Alto ahí, ya no pongas más perfume en tu cuello! Sé que es difícil imaginar la razón por la que el perfume podría ser tan perjudicial para tu piel, y es que, esta costumbre que la mayoría de las mujeres tienen, en realidad resulta más dañina de lo que parece.

PUBLICIDAD

El perfume es la cereza del pastel de cualquier outfit, es el accesorio invisible que permite llevarlo a su máximo potencial, esta es la razón por la que hombres y mujeres tienen uno que los acompaña y que de alguna manera, deja una huella en quienes lo rodean.

Sin duda, las fragancias son uno de los aspectos más importantes en los looks, y es que, quién no se ha dejado enamorar por los aromas a rosas, o incluso, quién no se transportó a un momento en específico a través de ciertos olores.

Por esta y seguramente mil razones más, los perfumes son tan importantes para mujeres y hombres, pues además de recuerdos, aportan sofisticación y elegancia, además de que su esencia cautivadora, logra atrapar a cualquier persona que te rodeé, por ello es importante que sepas cuál es la forma correcta no solo para que dure, sino para que no sea perjudicial para tu ropa, piel y cabello.

Razón por la cual no debes ponerte perfume en el cuello Foto: Pexels (Foto: Pexels)

¿Por qué no deberías aplicarte perfume en el cuello?

Lo admito, yo también me puse perfume en el cuello en más de una ocasión sin saber el daño que causaba a mi piel, es imposible creer que uno hábito que parece ser tan inofensivo, pueda ser perjudicial, esta es la razón por la que nos dimos a la tarea de revelarte por qué deberías dejar este hábito a un lado.

Eso sí, no te preocupes, pues tampoco queremos que sientas miedo de usar uno, continúa con tu rutina, solo piensa dos veces antes de aplicarlo sobre tu cuello, pues podría provocar diversas irritaciones, sensibilidad y algunas veces, casos más graves.

Eso sí, no te preocupes, pues tampoco queremos que sientas miedo de usar uno, continúa con tu rutina, solo piensa dos veces antes de aplicarlo sobre tu cuello, pues podría provocar diversas irritaciones, sensibilidad y algunas veces, casos más graves. Aquí te enumeramos algunas razones por las que no deberías de aplicar perfume en tu cuello:

PUBLICIDAD

¡Es sensible!

Esta zona de tu cuerpo es más sensible que otras, aplicar perfume en el cuello podría provocar daños como irritación, piel seca, enrojecimiento, descamación e incluso afectar la función de la glándula tiroidea.

Podría causar alergias

Usualmente los perfumes contienen esencias extraídas de elementos naturales, sin embargo la mezcla de componentes químicos podría contener componentes alergénicos que dañen tu piel, provocando picazón, erupciones, granitos y en algunos casos dolor.

Envejecimiento prematuro

Los perfumes que contienen alcohol pueden acelerar el envejecimiento, esto debido a que deshidrata la piel provocando arrugas y líneas finas, que pueden incrementarse con la exposición al sol.

Razones por la cual no debes ponerte perfume en el cuello Foto: Pexels (Foto: Pexels)

Recuerda evitar colocar perfume sobre tu cuello, una vez entendiendo cuáles podrían ser los peligros que trae a esta zona de tu cuerpo, por el contrario, opta por otros lugares como la parte trasera de las orejas, en el cabello aplicado solo si es a través de un peine, el dobladillo de tu ropa (evita que la mache) y en el área del torso.