¡Glamuroso y favorecedor! Este es el vestido escotado que Carolina Herrera aprueba y será furor la próxima temporada

Carolina Herrera es implacable cuando de estilo se trata, esta es la razón por la que encontrar un vestido que sea verdaderamente adecuado para las mujeres y que siga las reglas de la famosa diseñadora podría resultar todo un reto, excepto, porque esta vez, añadió a su colección de otoño-invierno 2024, el diseño más sensual y sofisticado de todos.

Estamos a punto de darle la bienvenida al otoño y esto implica un cambio en nuestro armario con prendas mucho más abrigadoras que nos ayuden a enfrentar los climas nublados y fríos que trae esta temporada, y es Carolina Herrera quien ha sorprendido a todos revelando cuál es el vestido escotado que será el más elegante de este año.

Si estás buscando el vestido perfecto para un evento o cena, entonces este diseño de la colección de Carolina Herrera será tu mejor opción, pues cumple con todos los requisitos para un look elegante, mismos que tanto ha buscado la diseñadora a través de sus tan famosas como polémicas reglas.

Vestidos escote corazón profundos Web: Carolina Herrera (Web: Carolina Herrera)

El vestido más elegante de Carolina Herrera para 2024

Carolina Herrera adelantó cuál será el vestido más elegante del otoño de este año; sin embargo, su forma y composición lo convierten en una opción para usarse sin importar la temporada.

Elegir un vestido de fiesta es difícil, ya sea por las formas o por el miedo a que la figura no luzca como queremos, sin duda es un verdadero martirio acudir a las tiendas sin encontrar la opción perfecta.

Pero, tras mostrar su nueva colección, Carolina Herrera proclama el uso del escote como un símbolo de elegancia y sofisticación y esta vez en su versión más profunda, con un vestido de terciopelo que incluye un escote corazón que se extiende hasta el ombligo dejando ver solo un poco de piel. Lo mejor de esta prenda permite que la figura luzca reducida y estilizada, generando un efecto visual favorecedor, así que si quieres verte sexy y chic, esta es la opción, además es ideal para todas sin importar la edad.

¿Cómo usar un vestido con escote al ombligo?

Este escote sutil que llega hasta el ombligo se está convirtiendo en el favorito, razón por la que ya lo hemos visto también en blusas, pero si estás buscando el vestido de fiesta perfecto, este puede ser una buena opción, pues además de su elegancia y capacidad de capturar la atención, es perfecto para que eches tu imaginación a volar y añadas los accesorios que tu creas convenientes.

Carolina Herrera muestra que este tipo de vestidos no necesitan demasiados elementos, basta con un lipstick rojo de impacto, una mirada con sombras creativas entre colores rosados y púrpura, peinado al puro estilo del clean look recogido para dar ese protagonismo a tu belleza natural.

En este caso se dejó los hombros completamente al descubierto, y el uso de maxi accesorios dorados, recordemos que este color es el mejor amigo del negro por lo que tendrás no solo el vestido más favorecedor, sino elegante digno del lujo silencioso, por último unos zapatos bajos que no comprometan tu comodidad como la cereza del pastel Aquí te dejamos algunas ideas de looks con vestidos con este tipo de escote que podrían inspirarte a usarlos.