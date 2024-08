¿Look de la venganza? Selena Gomez reaparece con sexy vestido luego de que Justin Bieber se convirtiera en padre

El viernes por la noche, Justin Bieber y Hailey Bieber anunciaron la llegada de su primer hijo, a quien nombraron Jack Blues, en honor al padre del cantante, reflejando el respeto y reconciliación hacia él, por otro lado, su segundo nombre re relaciona con la conexión que tiene con la música, creando una fusión poderosa y emotiva con mucho significado para ambos.

PUBLICIDAD

La pareja dio la noticia a través de una publicación en sus redes sociales, donde se puede ver el pequeño pie de su primogénito cubierto por una manta aborregada en color beige, sumando una tierna dedicatoria en la que se leía “Bienvenido a tu hogar, Jack Blues Bieber” y un emoji de oso grizzly, marcando así el comienzo de una etapa mucho más esperanzadora y luminosa para los esposos.

Como era de esperarse, la emoción de los fans se vio reflejada a través de una ola de comentarios de felicitación para el cantante y la modelo, convirtiéndose rápidamente en trending topic la noticia de la llegada del bebé, pero la duda sobre la reacción de Selena Gomez también quedó en el aire.

Justin Bieber y Hailey Bieber anunciaron la llegada de su primer hijo Instagram: @justienbieber (Instagram: @justienbieber)

¿Selena Gomez posó con look de la venganza tras nacimiento del hijo de Justin Bieber?

Tras el nacimiento del pequeño Jack Blues Bieber, los internautas no pudieron evitar preguntarse cuál había sido la reacción de Selena Gomez ante la noticia, y es que, vale recordar que su relación con el cantante de ‘Baby’ sigue siendo una de las más comentadas a pesar de haber terminado en 2018.

El silencio de la cantante de ‘Single Soon’ se hizo presente, y, al contrario de lo que algunos podrían creer, Selena Gomez se mantuvo al margen de la noticia que anunciaba que su exnovio se había convertido en el padre de un niño con Hailey Bieber, la mujer con la que la han enemistado en más de una ocasión.

Sin embargo, un día después de que se anunció la llegada de Jack Blues, Selena Gomez apareció con brillante atuendo compuesto por un vestido negro de lentejuelas para la promoción de la temporada cuatro de su serie ‘Only Murders in the Building’ que se estrena este 27 agosto a través de Disney+.

¿Selena Gomez posó con look de la venganza tras nacimiento del hijo de Justin Bieber?

Tres días después de que Justin Bieber y Hailey Baldwin confirmaran el nacimiento de su primer hijo, Selena Gomez apareció en redes sociales, radiante, con un look de vestido negro con escote corazón que caía de sus hombros y acentuaba su cintura y destacaba por su falda en forma ‘A’ dejando a la vista sus piernas que llevaban medias negras y zapatos de tacón tipo mules con algunos detalles brillantes.

Este look lo utilizó para la promoción del estreno de su serie ‘Only Murders in the Building’; sin embargo, para algunos, recuerda a la forma del vestido que utilizó Lady Di, convirtiéndose en todo un ícono de la moda empoderando a las mujeres, eso sí, la cantante se mantiene estable y feliz con su actual pareja Benny Blanco de quien se especula podría no solo llegar al altar, sino hasta convertirse en madre junto al productor.