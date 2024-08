¿Adiós acampanados? Los jeans ‘carpenter’ serán tendencia y así los puedes llevar con tenis

Cuando pensamos que ya conocíamos todos los jeans y que a este punto parecía imposible que una prenda acaparara la atención de las mujeres fashionistas, llegan los jeans ‘carpenter’ para demostrar que los acampanados, baggy y cargo son cosa del pasado.

Este año, los cortes rectos y el estilo retro se ha colocado como el gran triunfador entre las tendencias y aunque parecía que el mundo de la moda no se movería de ahí, nos damos cuenta una vez más la transformación que día con día sufre sorprendiéndonos con nuevas tendencias y estilos que prometen hacer de los looks de las mujeres los más elegantes y chic.

Sin duda, estos últimos días, las fashionistas están viviendo una sacudida de términos y es que, mientras todos se acoplaban a la tendencia de lujo silencioso, old money y coquette, la TikToker Jools Lebron, invadió las redes sociales con su irónica frase “very minful, very demure” para proclamar la sofisticación como el sinónimo del 2024.

Jeans carpenter con tenis Foto: Pexels (Foto: Pexels)

¿Qué son los jeans carpenter?

Sin embargo, hay una prenda que se antepone a este estilo lujoso y sobrio para demostrar que lo glamuroso también se encuentra en piezas ‘obreras’ tal como los jeans carpenter, que como su nombre adelanta, era utilizado por trabajadores de construcción y carpinteros gracias a su característica cómoda que les permitía sostener diferentes tipos de herramientas.

Esto último podría confundir a las personas con los famosos cargo pants, que brillan por sus múltiples bolsillos, pues a diferencia de estos, los carpenter, poseen más ‘trabillas’ de lo normal y aunque estas ya no buscan ser útiles para cargar herramientas como martillos o desarmadores, lucen espectaculares y aportan carácter y estilo a tu look, siendo la nueva prenda que las it girls amarán lo que resta del 2024.

La belleza de esta prenda radica en las formas que posee alrededor de los jeans, son rudos y la vez chic, además son cómodos e igual de versátiles que cualquier otro tipo de pantalón, pero si buscas lucirte con un outfit casual, entonces los carpenter son tu mejor opción.

¿Cómo usar jeans carpenter?

Los carpenter jeans son rudos, así que si este aspecto casual y cómodo es para ti, aquí te enseñamos como puedes usarlos, con estos looks que quizá te inspiren a sumarlos a tu guardarropa.

Total look de mezclilla

Combina tus carpenter jeans con un top de mezclilla y crea un conjunto completo, por último, suma unos tenis como los famosos Adidas samba para terminar tu outfit, también puedes añadir crop tops o corsés.

Carpenter jeans y top deportivo

Para un look casual combina carpenter jeans con un top o crop top deportivo, suma unos tenis para más comodidad a tu outfit.

Carpenter jeans con chaqueta de mezclilla

Combina carpenter jeans con chaqueta de mezclilla y dale un toque sexy sumando un top o bralette, este look juega con una paleta marrón que le da ese toque sofisticado y chic al outfit.

Juega con sus formas

Combina carpenter jeans como estos que tienen esa esencia patchwork, ese estilo baggy con la combinación de colores queda perfecto para un outfit glamuroso que se potencia con una blusa de manga larga de transparencias.

El toque glam y chic

Para un look glamuroso perfecto, para una salida de fiesta nocturna combina un corsé o top bandeau, este de efecto piel es ideal, combina con tus carpenter jeans y añade sandalias de tacón.

La más elegante

Combina la forma baggy de los carpenter jeans con una blusa romántica o boho y añade plataformas, este look queda perfectamente con la línea retro que siguen las tendencias de este año.