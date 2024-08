Tuxedo nails: 5 formas de llevar la tendencia de manicura sofisticada que arrasará en otoño

Las 'tuxedo nails' no son nuevas, pero causarán sensación durante la época otoñal

El otoño está a semanas de llegar en el hemisferio norte y la mejor forma recibirlo es con una nueva manicura. Por fortuna, tendencias en uñas para la temporada más cozy no se han hecho esperar.

Gracias a eso, hay muchas opciones para elegir llevar con el cambio de estación. Una de las más elegantes e ideales para las más minimalistas son las ya conocidas tuxedo nails o uñas de esmoquin.

La manicura se inspira en el traje formal masculino del que toma nombre y consiste en diseños geométricos en blanco y negro liso que pueden ir de evocaciones a recreaciones del conjunto.

No importa el estilo, mientras combine blanco, negro y espacio negativo y sea geométrico puede considerarse como tuxedo nails. La mezcla de colores no solo logra looks atemporales y elegantes, además crea un contraste llamativo y atractivo que refleja esa estética sofisticada del esmoquin.

“La tendencia presenta diseños de uñas minimalistas (como) líneas, formas geométricas, puntas francesas... utilizando los dos colores más contrastantes: el blanco y el negro”, explicó la manicurista Queenie Nguyen a Byrdie.

Aunque la tendencia se perfila para arrasar en este otoño, no es nueva. De hecho, en el pasado, la han llevado estrellas como Jennifer Lopez, Vanessa Hudgens y Camila Cabello para varias ocasiones.

Ideas de tuxedo nails para llevar en el otoño 2024

Si también te quieres sumar a la tendencia que cautivará en la próxima temporada, pero no sabes cómo hacerlo, sigue deslizando para encontrar cinco ideas de tuxedo nails para inspirarte.

Tuxedo nails a la vanguardia

Una idea muy bonita de uñas tuxedo son las que incluyen formas simétricas, pero sumamente interesantes a la vista. Tal como esta manicura a la vanguardia que de seguro atrae todas las miradas.

Tuxedo nails con media francesa

Otro diseño de tuxedo nails elegante es este que llevó Camila Cabello el año pasado. El diseño consiste en una mitad de la clásica punta francesa en blanco y la otra mitad de un sólido color negro.

Tuxedo nails triangulares

Si te gustan los diseños más geométricos y originales, entonces puedes probar por estas uñas esmoquin donde el diseño está concentrado en una figura de triángulo sobre una base nude.

Tuxedo nails francesas

Las amantes de la manicura francesa pueden apostar por llevar las tuxedo nails apegándose a este estilo clásico; es decir, en vez de la tradicional punta blanca, lucirla una mitad blanca y otra negra.

Tuxedo nails francesas invertidas

Otra versión de la combinación entre las tuxedo y frenchs nails es esta que combina el diseño de francesa clásica y francesa invertida en los colores blanco y negro que distinguen las uñas esmoquin.