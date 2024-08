“Qué espanto”: El traje de baño estilo buzo de Anne Hathaway que escandalizó a los fans

Anne Hathaway vivió hace casi dos décadas en primera persona lo que significa alcanzar la fama en un abrir y cerrar de ojos tras su interpretación en la película El Diablo viste de Prada.

Y es que el detalle de su interpretación no es solo la buena actuación de Hathaway o el prestigio que ganó al trabajar con Meryl Streep, más allá de eso tan importante hay algo que cambió en la vida de esta actriz y es su armario, dentro y fuera de escena.

Al día de hoy y a 18 años del estreno de esa película, Anne Hathaway se convirtió en un icono de moda.

La alfombra roja ha sido testigo de la transformación de Hathaway con una predilección por los vestidos de alta costura, que ha sabido cómo elegir atuendos que resalten su figura y realcen su belleza natural.

Diseñadores como Valentino, Armani y Givenchy han sido algunas de las casas de moda que han vestido a la actriz, quien siempre ha sabido llevar cada prenda con el carisma de quién sabe que ella es un ejemplo de moda.

Un traje de buzo que asustó a los fans

Cuando llega la temporada de verano, la actriz tenía acostumbrado a sus fans a los bikinis que resaltaban su figura, pero en esta oportunidad todo cambió y sorprendió a todos con un traje de baño que le tapaba todo el cuerpo.

Para nadie es un secreto que, hoy en día, las mujeres son más conscientes de los daños irreversibles que el sol puede ocasionar y esto se lo debemos en gran medida a los testimonios que distintas celebs se han animado a compartir en redes sociales. Tal es el caso de Kevin Jonas, Gwyneth Paltrow y Brooke Shields, destaca la revista Glamour.

En el caso de Anne, quien fue captada recientemente por los paparazzi mientras disfrutaba de un merecido descanso en Cerdeña, una isla italiana en el mar Mediterráneo, el traje de baño que usó lo consideraron muchos de su seguidores “exagerado” y “espantoso”.

La actriz acaparó la atención de los fotógrafos por las extremas medidas de preocupación que tomó para cuidar su piel de la exposición solar al elegir un traje de manga larga que le cubría todo el cuerpo desde los brazos y la parte del escote hasta los tobillos.

Según los expertos en moda, se trata de una elección de traje de baño que en los últimos años ha ganado especial relevancia. Si bien no está claro qué marca llevaba Hathaway, Sofia Richie lució el mismo look en un yate con la estrella de Emily in Paris, Lily Collins, en diciembre de 2020.

Protegerse del sol, su premisa

Aseguran que no es la primera vez que Anne Hathaway toma medidas adicionales para protegerse del sol. En varias ocasiones se la ha visto protegiéndose la cara con un paraguas.

“Mi madre tenía problemas de piel y mi abuela tuvo cáncer de piel. Así que ella me ha enseñado a ponerme crema solar de factor 30 todos los días”, según declaró Hathaway a The Sun.

“Incluso llevo un paraguas si camino bajo el sol y uso bronceador en aerosol si necesito lucir como si hubiera estado tomando sol”, agregó en aquel entonces.