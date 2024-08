¡Dale un giro a los jeans! Los overoles regresan y así los puedes llevar sin perder la elegancia

A principios de este 2024, se auguraba la llegada de los overoles como una de las máximas tendencias del año, fue así que, una prenda que parecía estar en la lista de las olvidadas ha resurgido para reclamar un lugar en tu clóset.

PUBLICIDAD

La moda está en constante movimiento y evolución, pero, a pesar de ello, también ayuda a que algunas piezas históricas hagan un triunfal regreso, haciéndolas resurgir a través de la mezcla de tendencias y formas diferentes de utilizarlas, con la elegancia como estandarte de los outfits.

Como siempre, las prendas de mezclilla acaparan las tendencias gracias a su capacidad para adaptarse a las necesidades de diferentes mujeres y la facilidad con la que se pueden combinar, sin embargo, no son jeans los protagonistas de esta nota, sino el inminente regreso de los overoles que si bien, puedes amarlos u odiarlos, prometen ser tu nueva obsesión durante lo que resta del año.

Overoles en tendencia 2024 Pinterest (Pinterest)

Famosas como Kendall Jenner y Hailey Bieber llevaron este atuendo luciendo como unas verdaderas divas, mientras la hermana Kardashian posaba de forma natural y fresca con un overol, la esposa de Justin Bieber, lo utilizó para presumir su ya avanzado embarazo.

Los overoles serán tendencia este 2024

Los overoles son quizá una de las prendas más históricas, pues surgieron en 1700 y a diferencia de lo que conocemos hoy en día, estos eran utilizados como un símbolo de clase baja que fueron utilizados por obreros, además no eran de mezclilla, sino de otro tipo de tela resistente.

Al paso de los años esta prenda se fue transformando hasta lo que hoy en día conocemos, convirtiéndose en uno de los protagonistas de divertidas escenas en películas y serie de televisión, siendo usados como una de las prendas estrella para lucir cómodas y hasta para llevar a cabo algún tipo de hobby relacionado con el arte.

Como ejemplo tenemos a Carrie Bradshaw quien lo utilizó en ‘Sex and the City’ y posteriormente, fue vista utilizando uno con salpicaduras de pintura para ‘And Just Like That’, Jennifer Lopez tampoco estuvo exenta de esta famosa prenda, llevándola casi igual que Sarah Jessica Parker, mientras realiza un mural en la película ‘Monster-in-law’.

PUBLICIDAD

¿Cómo usar overoles de forma elegante?

Los overoles regresan para adueñarse de las tendencias, aquí te mostramos algunas ideas que podrían servirte como inspiración para sumarlos a tus outfits diarios sin perder la elegancia.

Para las más rebeldes

El total look negro es un sí, y esta combinación es una declaración de libertad y un toque de rebeldía con overol negro, top lencero expuesto y tenis, si lo que quieres es estilizar tu figura, esta es una buena opción.

Su versión más elegante

Combina un overol con una blusa romántica y pumps o stilettos para un look elegante, este te servirá para un evento formal o incluso para ir a la oficina.

Lista para el frío

Para climas inciertos combina un overol con sudadera y botines de tacón, este look es viable para otoño e invierno, también para días nublados.

Olvídate de los tirantes

Dale un giro a tu look de overol sin un tirante, esta es quizá su forma más libre y chic para un estilo casual, combínalo con tu blusa estampada favorita y tenis.