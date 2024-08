¿Superó a Carrie Bradshaw? Los mejores looks que nos ha dejado ‘Emily in Paris 4′ por ahora

Los mejores looks en Emily in Paris 4 |

La cuarta temporada de Emily in Paris está disponible en Netflix desde el pasado 15 de agosto, trayéndonos como siempre las divertidas locuras de la especialista en marketing, sus dilemas amorosos, eventos de alta gama y claro, looks fabulosos que se quedan marcados en nuestra retina.

Si no lo sabías, esta entrega se dividirá en dos partes, por lo que pudimos ver los primeros cinco episodios y los atuendos modernos y glamurosos no faltaron. La continuación llegará a partir del 12 de septiembre a la plataforma, donde sabremos qué pasará con el romance con Gabriel y el ‘embarazo’ de Camille.

Los mejores looks que nos ha dejado ‘Emily in Paris 4′

Uno de los más memorables hasta ahora es el traje sastre azul marino que llevó para reunirse en Giverny con Camille, tras la fallida boda de la amante del arte con el cocinero. Con él, dio una demostración de sobriedad y glamour que cualquiera puede imitar fácilmente, hasta las menos arriesgadas.

Pero claro, no han faltado propuestas más atrevidas y coloridas, como el conjunto amarillo neón de minivestido y blazer oversize en el mismo tono, recordándonos que los looks monocromáticos siempre serán un acierto. Es perfecto para esta primavera-verano, aportándonos luz al rostro y quitándonos años de encima.

Los estampados también estuvieron a la orden del día, incluso si son diferentes en relación a los accesorios del look. Por ejemplo, vimos a la protagonista llevar un enterizo de short con ‘print’ floreado, pero acompañarlo con un bolso a cuadros. La clave, en este sentido, es apostar por una gama cromática similar y darle un toque de color distinto, como su chaqueta rosa, que rompa la monotonía.

Por supuesto que Lily Collins no es la única que triunfa entre los mejores looks de Emily in Paris 4. La propia Mindy nos conquistó con sus vestidos coloridos y fuera de lo común, como una pieza de graffiti en tonos rosas que es toda una declaración de estilo.