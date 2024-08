Qué es el “dermaplaning”, la tendencia del afeitado facial que arrasa en Tik Tok

Mantener un cutis de porcelana es uno de los objetivos en los que a diario trabajan millones de mujeres, por lo que recurren a diferentes procedimientos estéticos. Actualmente, hay uno que está tomando mucho auge en Tik Tok: se trata del “dermaplaning”, una técnica, que aunque no es nueva, está siendo muy replicada para conseguir un rostro suave.

PUBLICIDAD

Por lo general, las chicas que padecen del Síndrome del Ovario Poliquístico (SOP) suelen afeitar su rostro para eliminar esos vellos grueso o en exceso que salen producto del padecimiento. Sin embargo, el “dermaplaning” es un procedimiento similar, pero que las sutilizas que lo diferencian de otras técnicas hacen que sea mucho más efectivo.

Este procedimiento consiste en “eliminar el vello facial mediante el rasurado del mismo que, además, provoca una exfoliación superficial bastante más agresiva que otros métodos que se usan habitualmente”, de acuerdo con la dermatóloga de la Unidad Estética Facial del Grupo Pedro Jaén, en España, la doctora María Marcos, según la cita el diario ABC. Este rasurado no es invasivo y se realiza con un bisturí, dejando la piel más suave y brillante.

Ventajas del “dermaplaning”

Entre los beneficios del “dermaplaning”, se destaca que permite que los productos de belleza tengan una mejor absorción, de acuerdo con el farmaceuta Eduardo Senante, titular de la Farmacia Senante de Zaragoza, España. Él explicó que esto es porque, al no haber vello facial, ya no hay suciedad atrapada, lo que hace que no haya ninguna barrera.

Elimina células muertas, lo que ayuda a mejorar la textura de la piel y promueve la regeneración celular. Deja la piel con un tacto más suave y un aspecto más luminoso. Además, para las que sufren de acné, pues minimiza la apariencia de líneas finas y cicatrices de acné, aunque no elimina completamente estas imperfecciones, puede hacerlas menos visibles. En cuanto al maquillaje, la fijación es más uniforme.

Por qué no deberías hacerlo

Los dermatólogos, como Marcos, no la recomienda este proceso de rasurado y exfoliación, porque afirman que hay otros tratamientos permanentes igualmente efectivos. Pero, también es que se corre el riesgo de causar enrojecimiento, irritación o sensibilidad en la piel, especialmente en personas con piel sensible.

Por supuesto, no se puede dejar de lado que pueden hacerse cortes accidentales, si no se realiza correctamente. Los efectos del dermaplaning son temporales, por lo que es necesario repetir el procedimiento para mantener los resultados casa tres o cuatro semanas, lo que al final se traduce en un gasto de dinero constantemente.