¿Adiós jeans? Los leggings ‘acampanados’ serán furor por ser elegantes y favorecedores: así se usan

La moda skinny ha pasado a segundo plano para dar paso a los estilos retro que proponen los looks más elegantes a partir de prendas de las décadas de los 60 a los 90, reviviendo el uso de prendas olvidadas como amplias hombreras, piezas sastre y pantalones acampanados.

Por fin, las generaciones que tuvieron la añoranza de vivir esas épocas doradas pueden traer un pedacito de su historia a su armario, con prendas que prometen ser los nuevos básicos a partir de este 2024 y es que, desde el 2023, el auge de los jeans wide leg, dejó ver que era momento de decirle ‘hasta pronto’ a nuestros skinny para dar paso a prendas mucho más holgadas.

Sin embargo, las prendas de mezclilla no son lo único que se está transformando también los leggings, y es que, a pesar de ser una de las prendas más criticadas, hay quienes auguran su éxito en su versión acampanada que además es de las más elegantes y famosas como Hailey Bieber ya enseñaron a usar.

¿Qué son los leggings acampanados?

Los leggings pasaron de ser una de las prendas más usadas por las mujeres para convertirse en un sinónimo de poca elegancia que terminó por asustar a miles de mujeres, y si bien, se trata de una prenda deportiva que luce mejor en momentos casuales donde no es necesario demasiado arreglo, por lo que no se recomienda usarse en un evento o incluso la oficina.

Sin embargo, teniendo en cuenta las ‘reglas de etiqueta’ de esta prenda sin hacerla el básico del armario, en realidad es mucho más versátil y cómoda de lo que podrías pensar, pero no, no uses su versión skinny, esa ha quedado en el pasado, mejor apuesta por unos acampanados que por alguna razón, tienen ese algo que los vuelve irresistibles.

Esta versión acampanada es mucho más chic y elegante que los skinny e incluso es más versátil, por lo que, con la composición y elementos necesarios, tendrás un outfit perfecto y elegante hasta para acudir a la oficina, marcas como Marni y Brandon Maxwell ya lo incorporaron en sus colecciones y lucen de maravilla.

¿Cómo usar leggings acampanados?

Si a ti también te gustaría incorporar los leggings acampanados en tu look, aquí te dejamos algunas ideas cómodas y elegantes de acuerdo a las tendencias que han marcado lo que llevamos del 2024, lucirás como toda una experta en moda y finalmente romperemos con el estereotipo que por mucho tiempo ha señalado esta prenda como ‘vulgar’.

Al estilo Motomami

El look Motomami regresa con un total look negro que combine top bandeau, leggings acampanados, chaqueta crop biker y tenis de plataforma.

Old Money vibes

Este look grita lujo silencioso y se inspira en el estilo old money combinando leggings acampanados en color azul, tenis deportivos, una sudadera color crema ceñida, un suéter sobre los hombros y una gorra de béisbol.

Lista para una cena

Esta es quizá una de sus versiones más elegantes, pues consta de unos leggings negros con un top ceñido de tirantes y stilettos, como podrás ver, la composición de los pantalones es distinta por lo que su tipo de tela, lo vuelve una opción viable para algo mucho más formal.

El secreto está en los detalles

Combina blusas románticas o sensuales como este top satinado cuello halter con unos leggings con aplicaciones de pedrería y complementa con sandalias de tacón.

Ponle un blazer

Esta composición es perfecta para una salida nocturna, pero si lo que deseas es un look de oficina, combina un blazer con leggings acampanados y un top corto, suma calzado de tacón como sandalias o stilettos, tendrás listo el look más chic.