“Parece que va a un funeral”: novia de Maluma se lleva las críticas por su look junto a Nadia Ferreira

Luego de que Nadia Ferreira y Marc Anthony estuvieran en el ojo del huracán tras acudir a la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar y además fungir como los padrinos, de una pareja que ha estado en el centro de la polémica. El cantante y la modelo viajaron nuevamente, pero esta vez de Miami a Colombia para apoyar a Maluma en un nuevo proyecto.

Fue el pasado viernes 2 de agosto que la modelo y ex aspirante a Miss Universo, mostró en sus redes sociales que emprendería un nuevo viaje junto a Marc Anthony a Colombia, aunque, hasta ese momento, se desconocía cuál sería la razón, que más tarde se supo que se trataría de su apoyo para atestiguar cómo Maluma cumplía un nuevo sueño.

Nadia Ferreira y Marc Anthony en la boda de Nodal y Ángela Aguilar Instagram: @pepeaguilar_oficial (Instagram: @pepeaguilar_oficial)

La tarde de ese viernes, Maluma cumplió otro de sus sueños al inaugurar su restaurante ‘Casa Eterna’, que según informes de otros medios, se trataría de un espacio donde los comensales se deleitarán de la comida tradicional de Colombia, y que está ubicado en Alto de Las Palmas, cerca de los municipios Envigado y Rionegro en Antioquia.

El cantante reveló a medios que se encontraban en el lugar la gran emoción que le embargaba de poder ver materializado este proyecto que llevaba tiempo trabajando: “Estoy feliz de tener mi restaurante. Es un sueño (...). En redes sociales que publiqué hace como tres años que vengo construyendo esto y por fin puedo mostrárselo al público”.

El look de Nadia Ferreira por el que dicen que opacó a la novia de Maluma

Marc Anthony y Nadia Ferreira, alejados de la polémica que acarreó su asistencia a la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar, esta vez, acudieron a la apertura del restaurante de Maluma para apoyar al cantante en este sueño.

Fue así que la pareja no solo disfrutó de los platillos que ofrece el espacio, sino que se tomaron algunas fotografías junto a Maluma y su novia, Susana Gómez, que más tarde compartieron en redes sociales, sin embargo, las comparaciones no tardaron mucho en llegar, pues solo una se llevó los aplausos por su look.

Fue Nadia Ferreira quien, con su estilo y porte, terminó cautivando a sus seguidores con un atuendo que cortó la respiración, pues supo perfectamente que para lucir como toda una experta en moda, solo necesitó de un vestido de seda con estampado floral, zapatos blancos con un pequeño moño estilo peep toe, ligeras ondas en su cabello y unos impactantes labios rojos que combinaban con todo su atuendo.

Nadia Ferreira Instagram: @nadiaferreira (Instagram: @nadiaferreira)

Novia de Maluma se lleva las críticas por su look “fúnebre”

Mientras Nadia Ferreira se llevaba los halagos por su despampanante atuendo, la novia de Maluma, Susana Gómez fue duramente criticada en redes sociales, y es que, mientras unos aseguraron que la modelo la opacó por completo, otros señalaron que su atuendo tenía tintes fúnebres que no eran adecuados para la velada.

Susana Gómez optó por un total look negro compuesto por un blazer y pantalones sastre, con un peinado suelto y sencillo, que a pesar de que le daba una figura despampanante, los usuarios aseguraron que quien se llevó el triunfo fue Ferreira:

“¡Qué belleza de vestido te queda espectacular como todo lo que te pones OMG!”, “Está mujer opaca a cualquiera de su género”, “Es que no es por nada, pero la belleza y elegancia que tiene mi Nadia, ninguna otra como ella”, “Nadia es la mejor vestida, la pareja de Maluma parece que va a un funeral”.