Estos son los 6 estampados a los que les puede sacar provecho si eres curvy

La moda cada vez se hace inclusiva y le da espacio a las chicas plus size, que por mucho tiempo estuvieron al margen, pero que ahora cuentan con un abanico de opciones para lucir estupendas con las tendencias que marcan la pauta. Sin embargo, siempre que tener en cuenta cuáles son las prendas y y estampados que mejor les quedan para sacarle el máximo provecho.

Optar por un estampado sin pensar en el efecto que pueda causar en ti, puede ocasionar que realce esas zonas con las que no te sientes cómodas, es por esto que los expertos de Vogue sostienen que para empezar es vital entender que deben ser discretos y de preferencia que marquen la cintura.

Estos son los estampados más favorables en talla grande

1. Rayas Verticales

Si eres de las que te encantan las rayas, entonces, debes leer esto. Inclínate por las que sean verticales, ya que crean la ilusión de altura, alargando y estilizando de esta forma la silueta. Se puede llevar tanto en pantalones como en vestidos y blusas. Eso sí al optar por las líneas, procura combinarlas con una prenda de color sólido, así equilibras el look.

2. Pequeños y Delicados:

Los estampados pequeños no añaden volumen extra, creando una apariencia más proporcionada. Úsalos en blusas o vestidos. Puedes combinar con faldas o pantalones en tonos neutros o complementarios. También debe tener claro que debes alejarte de los tejidos de punto grueso o cuello vuelto (si buscas reducir visualmente el pecho) y también de los colores claros en las zonas a disimular.

3. Estampados oscuros

Los colores oscuros tienen un efecto adelgazante y los estampados en estos tonos pueden disimular áreas que prefieres no resaltar. Puedes optar por un vestido con estampado oscuro y añadir accesorios en colores más vivos para un toque de color.

4. Estampado floral

Según el portal Carisal Fashion “los estampados florales, son una opción magnífica. Son versátiles y se adaptan a tu estilo. Además, suavizan las líneas del cuerpo, otorgando un toque de feminidad inigualable”. Recomiendan llevarlos en colores vivos, para desviar la atención de las zonas que deseas disimular. Lo mejor es que se pueden usar en toda ocasión.

5. Estampado de lunares

Llevar lunares para muchas no están en tendencia, sin embargo, no dejar de ser un estampado atemporal y que, además, brinda un aspecto elegante y muy chic. Equilibran las proporciones y crean una apariencia más armoniosa. Es preferible usar los lunares pequeños, para un look discreto. Son ideales para el trabajo o eventos informales.

6 Estampados asimétricos

Rompen la monotonía visual y pueden desviar la atención de áreas específicas. Combínalos usando tops o vestidos con estampados asimétricos y combina con piezas de colores sólidos para equilibrar el look. Además de todo esto, se pueden usar accesorios que serán grandes aliados, como cinturones.