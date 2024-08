Blake Lively es experta en llamar la atención con sus looks en eventos

Blake Lively es destrozada por sus sexys últimos looks: en redes dicen que son “feos” e “inadecuados” para su edad

La actriz Blake Lively decidió para el estreno en Nueva York de Deadpool & Wolverine, llamar la atención al imitar el icónico traje de Deadpool de su esposo Ryan Reynolds. Lució un mono espectacular que dejó ver lo bien que se conserva con ese cuerpazo; sin embargo las criticas le llovieron por algunos detalles.

Según el portal Bright Side, el look ajustado de Lively tenía más que ver con la alta costura que con las vibras de un superhéroe.

El mono rojo fue diseñado por Atelier Versace y fue un guiño a la colección otoño 2024 de la marca.

El diseño es un corte sin hombros, material rojo similar al látex y corpiño intrincadamente bordado, mostró el estilo característico de Lively en la alfombra roja, que recordó sus muchos looks de la Gala del Met.

A su llegada a la alfombra roja del evento, la actriz estuvo acompañada por su amiga y modelo Gigi Hadid, quien según los expertos se robó la atención combinando sus atuendos con los personajes icónicos de la película.

¿No es edad para esos atuendos?

Mientras que Lively, de 36 años, lució un mono rojo intenso, Hadid optó por un divertido conjunto amarillo de Miu Miu , haciendo un guiño a Wolverine de una manera menos superheroica.

La pareja se tomó muchas fotos con Reynolds y Hugh Jackman , lo que la convirtió en una alfombra roja para recordar.

Unas horas después, Blake Lively y Gigi Hadid hicieron otra declaración de estilo en Jazz at Lincoln Center para la fiesta posterior. Esta vez, sus atuendos continuaron el homenaje a los personajes icónicos de la película y sus colores característicos.

Lively llegó del brazo de Reynolds, con un llamativo minivestido fruncido en azul de Balmain de la colección primavera/verano 2024.

El vestido, adornado con rosas esmaltadas en rojo, combinaba a la perfección con unos tacones rojos. Completó su look con un lazo rojo a juego en su cola de caballo alta y amplia, un atrevido labio rojo y uñas rojas.

Los looks de Blake Lively en la alfombra roja siempre generan revuelo, y esta vez no fue diferente. Si bien muchos fanáticos se deshicieron en elogios sobre sus atuendos, “Icono” y “Chica, ¡te quedó GENIAL con ese estilo!”, otros sintieron que sus elecciones no eran las adecuadas para su edad.

“Estos son algunos de los atuendos más feos que he visto, jajaja”, “Da ketchup y mostaza, jajaja”, son algunos comentarios que recibió la actriz.