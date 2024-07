¿Los tienes? Estos son los tenis en tendencia que mejor se combinan con ‘mom jeans’

Los skinny jeans quedaron en el pasado, lo de hoy es optar por prendas que no se ciñan tanto a tu cuerpo, y que, de igual forma, permitan que presumas tu figura sin comprometer tu comodidad, y en esta lista entran los famosos mom jeans, esos mismos que abrieron paso a cortes como los wide y acampanados que hoy en día ya son todo un básico del armario.

Pese a que las tendencias se siguen transformando y moviendo, los expertos siguen colocando a los mom jeans como una de las prendas más vendidas de los centros comerciales, que se caracterizan por su tiro alto y una pierna ancha que trae a los outfits un toquecito de melancolía de los años 80.

No cabe duda que la moda retro está siendo una de las más populares, proponiendo algunos de los looks más auténticos, elegantes y cómodos de este 2024, que es posible que se mantengan hasta el próximo año, pues cada vez son más las tendencias que retoman elementos de las décadas pasadas para plasmarlas en un outfit moderno.

Mom jeans con converse

Pero si quieres darle un giro nuevo y auténtico a tu look sin la necesidad de utilizar tenis blancos, existen unos que se mantienen en la lista de tendencias y que es posible que ya formen parte de tu guardarropa, así que quítales el polvo que hará la dupla perfecta para tu próximo atuendo.

¿Con qué tenis combinar mom jeans?

A pesar de lo que pueda decir Carolina Herrera sobre los jeans y la edad “correcta” para usarlos, la realidad es que se trata de una prenda que favorece a todas las mujeres sin importar su generación, y esto mismo, lo han dejado ver otras famosas que los han llevado con orgullo después de los 40, 50 y 60.

Así que no temas usar los mom jeans que no solo permiten ocultar esos aspectos de tu cuerpo que no quieres mostrar e incluso dan efecto vientre plano, sino que estilizan, alargan y crean la ilusión de una cintura más estrecha gracias a su tiro.

Si no sabes con qué calzado combinarlo o bien, si quieres darle un giro al clásico look de tenis blancos, entonces prueba Converse de botín para usarlos, pues no solo promete alargar la figura, también promete darle un toque rebelde a tu outfit y hasta moderno, así que dale una oportunidad a esta dupla, te aseguro que no te arrepentirás.

Mom jeans con converse

¿Con qué looks puedo combinar mom jeans y Converse de botín?

Los mom jeans quedan con todo, son la prenda más noble y perfecta que existe, así que no debes de preocuparte demasiado por el look con el que lo combines. Puedes crear contrastes como looks donde destaquen los tenis blancos o bien para tintes rebeldes, entonces unos de color negro.

Para alargar tu figura, opta por mom jeans oscuros con tenis de botín del mismo tono, puedes combinar con camisas oversize y tops deportivos o bien con blusas románticas, pero que mantienen un toque de comodidad y estilo gracias a los Converse de botín.