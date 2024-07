El ‘heatstroke makeup’, la tendencia de makeup que marca la pauta en el verano

Con la popularidad de las redes sociales, especialmente de Tik Tok, cada vez son las tendencias de moda que se viralizan rápidamente. Desde ropa, cabello, uñas, estilos hasta maquillajes y más toman con fuerza a los internautas para hacerse presente. Para este verano, hay muchas opciones en cuanto a makeup se trata, y lo mejor de todo es que pueden usarlo mujeres de cualquier edad.

Para esta temporada es común tratar de replicar esos tonos de luces y colores que el sol refleja, dando un aspecto muy cálido, como el rubor sunshine. Ahora, llegó el “heatstroke”, que en español significa golpe de calor, y que durante esos momento la piel se pone un tanto rosada.

¿Qué es el ‘heatstroke makeup’?

El maquillaje “heatstroke” es una tendencia que busca imitar el aspecto de una piel ligeramente sonrojada y bronceada, como si hubiera estado expuesta al sol por un tiempo. Es un look fresco y veraniego, que da la apariencia de un calor natural en el rostro.

Para conseguir este resultado hay que aplicar una base ligera con acabado natural en el rostro, luego un rubor en crema, en los pómulos, nariz y un poco en la frente, ya que de esta forma es que se logra ese efecto sonrojado.

Posteriormente, aplica un iluminador en los pómulos, el puente de la nariz y el arco de Cupido para un brillo saludable. En la región de lo párpado, utiliza tonos cálidos y neutros, y en los labios, opta por bálsamos labiales teñidos o labiales en tonos suaves y naturales.

En este maquillaje predominan los tonos rosados, melocotón y corales, para el bronceador, mientras que para las sombras de ojos, se usan los marrones suaves, dorados y tonos tierra. En cuanto a los labios, los rosas suaves, nudes y colores melocotón, son los favoritos.

A quiénes favorece más

En relación con los tonos de piel, el “heatstroke”, es ideal para aquellos con tonos de piel claros a medios que quieren realzar un brillo natural. Sin embargo, con los productos adecuados, también puede adaptarse a tonos de piel más oscuros.

Mientras que cuando a los rostros, pues los ovalados, redondos y en forma de corazón, son que salen premiados, porque el rubor y el bronceador pueden ayudar a definir y resaltar los contornos del rostro.

Eso sí, este tipo de maquillaje no es aconsejable en mujeres con piel muy grasa, ya que este maquillaje acentúa el brillo no deseado, o las que tienen una piel tan sensible que se ruboriza mucho con facilidad, lo que podría exagerar ese efecto.