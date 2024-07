¡Adiós jeans! Las bermudas ‘cargo’ serán tus favoritas por su comodidad, elegancia y rebeldía: así se usan

¡Nueva temporada, nueva obsesión! Los básicos del armario, si bien, pueden ser útiles y perfectos para combinar de forma rápida sin la necesidad de invertir mucho tiempo, algo que en estos días ayuda mucho, a veces invertir unos minutos extra en las combinaciones y darle una oportunidad a otro tipo de prendas puede ser más que beneficioso.

La moda, tal como nosotros, está en constante evolución, esta es la razón por la que continúa transformándose para que, a través de ella, expreses aquello que tanto anhelaste decirle al mundo, pero no solo eso, si eres amante de la atención, o una fanática de las tendencias, entonces debes darle una oportunidad a una de las prendas que ha generado opiniones divididas.

Este año nos ha invitado a explorar nuevos horizontes, a experimentar con nuestro estilo y a romper con los estereotipos, se trata de libertad, glamour y comodidad. Por esta razón, los medios especializados en moda, recomiendan el uso de una de las prendas más polémicas que es posible que ames u odies, las bermudas. Pero tranquila que estas vienen con un giro extra que promete aportar carácter y elegancia a tu look.

Bermudas cargo

¿Qué son las bermudas cargo?

Las bermudas ‘cargo’ serán furor este 2024 y no, no se trata de una tendencia que se quede en la temporada estival, sino que promete arrasar durante los meses que restan del año, así que no te preocupes que usarlos te hará lucir como toda una experta en moda,

Si vives en climas cálidos o bien, buscas darle un giro a tu outfit diario, entonces las bermudas ‘cargo’ son para ti. Pero primero ¿cuál es la diferencia entre unas básicas y las ‘cargo’?

Las bermudas ‘cargo’ se caracterizan, tal como los jeans, por tener amplios bolsillos en los costados, que se inspiran en los uniformes de combate como los que usan los militares, esta es la razón por la que aportar carácter, fuerza y poder a tu outfit. Así que si deseas vestir algo diferente y que logre robarse las miradas, entonces esta es la señal para que corras por tu versión favorita de esta pieza.

Bermudas cargo

¿Cómo usar bermudas cargo?

No temas, que las bermudas cargo no son un sinónimo de un look casual, al contrario, es perfecto para looks formales y hasta para llevar a la oficina, además sus características harán que te robes las miradas del lugar al que vayas.

Si está en tus planes utilizar bermudas ‘cargo’ entonces ten en cuenta que pueden ser tan casuales o formales como necesites, lo único que deberías tener en cuenta es su combinación, no te preocupes que van perfectas con calzado como zuecos, stilettos, botines y hasta tenis, lo único que debes hacer es darle un giro a tu look con piezas que las conviertan en algo irresistible a las miradas.

Para un look formal, combina con tacones, blazer, corsé y camisa, o bien para algo mucho más relajado, entonces con camisetas, jerseys de futbol de tipo oversize, chalecos tailoring, o tops deportivos.