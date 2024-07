Uñas cuadradas cortas: los 4 diseños más bonitos para este verano y a quienes favorecen

Si quieres variar por completo tu look este 2024, comienza por el limado de tu manicura. Un gran ejemplo de ello son las uñas cuadradas cortas, las cuales son una grata representación de la elegancia y el minimalismo que cautiva a mujeres de todas las edades.

Si no lo sabías, uno de los grandes beneficios de llevarlas cuadradas, es que, según los expertos, permite que las uñas sean más resistentes a las roturas y astillas en comparación con otras formas. Lucirán hermosas y permanecerán fuertes por más tiempo, situación que resulta rentable si no quieres pasar por el salón de belleza muy rápido.

Uñas cuadradas cortas que se llevan este 2024

Francesas

Aunque las uñas francesas son clásicas y van bien con cualquier estilo, al tener uñas cuadradas cortas se convierte en el mejor lienzo posible porque tenemos la forma ideal para proyectar la línea horizontal que las caracteriza. Incluso puedes darle un vuelco con las reinvenciones de este look, como las dobles o las diagonales.

Estampadas

Asimismo, tienen la longitud ideal para hacer tus diseños estampados y que las manos no luzcan sobrecargadas, exageradas o poco elegantes, recordando aquello de que menos es más. La estética noventera se ha apoderado de nuestros looks, así que no tengas miedo de combinar tus colores y formas favoritas.

Soap nails

Desde Glamour nos recuerdan una tendencia que no para de crecer por su sencillez y naturalidad y son las ‘soap nails’ o las uñas jabón. “Implican crear un efecto translúcido en las uñas, que recuerdan a las burbujas del jabón”, advierten, lo que hace que los tonos nude, rosa palo y beige sean los más codiciados.

Ombré

Por último, otro diseño de uñas cuadradas cortas que viene muy bien son las ombré, las cuales se caracterizan por ser difuminadas, suaves y sutiles. Se hace el degradado a dos colores y da el efecto visual de que tus manos son más alargadas.